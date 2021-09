Ce jeudi soir, la première chaîne d’information a organisé un débat entre l’éditorialiste (et peut-être futur candidat à la présidentielle de 2022) Eric Zemmour et le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélanchon.

Ce jeudi 23 septembre, deux chaînes d’informations ont organisé des débats des présidentielle de 2022. L’une d’entre elle en ressort toutefois grande gagnante en terme d’audience. D’un côté, on pouvait retrouver Valérie Pécresse, candidate de l’investiture à la droite et du centre face au ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin sur France 2.

De l’autre, sur BFMTV, c’est le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélanchon qui a fait face à l’éditorialiste, Eric Zemmour (bien parti pour lancer prochainement sa campagne pour les présidentielles de 2022).

Les deux candidats que tout oppose, ont échangé pendant plus d’une heure sur des thèmes comme l’immigration et la sécurité avant de parler d’économie et d’écologie dans la seconde partie de l’émission, sur la première chaîne d’information.

Sur France 2, Valérie Pécresse a quant à elle présenté son programme politique avant de débattre avec le ministre de l’Intérieur sur des sujets de société. Si les deux débats politique ont été suivis, c’est BFMTV qui en ressort grande gagnante de la soirée après avoir réalisé de jolies scores d’audience.

La première chaîne d’information a rassemblé par moins de 3.81 millions de téléspectateurs, soit 18.7% de part de marché. BFMTV qui se place leader de la soirée devant TF1 (3.5 millions de téléspectateurs) et de France 2 qui a de son côté rassemblé que 1 millions de téléspectateurs.

Vous pouvez retrouver le débat Mélanchon / Zemmour en intégralité ci-dessous :

Par Jérémy Renard