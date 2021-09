La première édition de Miss Esthétique veut se démarquer du traditionnel et annuel concours Miss France, en adoptant ses propres codes. Zoom sur cette première édition.

Le 27 février prochain, se tiendra la toute première édition de Miss Esthétique France, un concours de beauté qui aura pour but d’élire un femme pour sa plastique et sa personnalité pendant une durée d’un an. Pour cette première édition, c’est l’ancien journaliste et chroniqueur de TPMP, Jean-Michel Maire qui a été sélectionné pour présenter cette cérémonie.

Il sera accompagné d’une seconde maîtresse de cérémonie qui n’est autre que l’emblématique candidate de téléréalité, à savoir Milla Jasmine.

Un concours ouvert aux candidats transgenre

Pour participer à ce concours, aucune restriction n’est imposée aux femmes, à l’exception d’être majeure. La présélection des candidates a débuté le 20 septembre dernier et plus de 500 femmes se sont inscrites à l’évènement en l’espace de 48 heures. « C’est juste hallucinant de voir autant d’engouement autour de ce concours. » nous confie Etienne L. chargé de communication de l’évènement.

Parmi les inscrites, de nombreuses mamans, femmes rondes, tatouées ont répondu à l’appel de cette élection qui aura lieu dans une prestigieuse salle parisienne dont le lieu reste pour le moment secret. Une élection qui a également été ouverte aux candidats transgenre sur demande de Milla Jasmine ainsi que par un vote favorable du comité d’organisation.

« Le concours national Miss Esthétique présélectionnera tout homme ayant effectué une transition en femme et ayant fait ce même changement sur son état civil. » fait savoir l’organisation du concours via un communiqué.

