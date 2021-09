La fonctionnaire de police originaire de Bordeaux venait d’être affectée dans ce commissariat du Val-de-Marne.

Une jeune policière affectée au commissariat de Choisy-le-Roi, est décédée ce week-end après avoir ingéré des médicaments. Originaire de Bordeaux, la jeune femme avait récemment pris ses fonctions dans ce commissariat du Val-de-Marne.

Une enquête a été ouverte, souligne de son côté Actu Val-de-Marne.

Depuis le début de l’année, 24 suicides ont été enregistrés au sein de la police nationale. En juillet dernier, un policier âgé de 19 ans s’est donné la mort à son domicile familial de Brétigny-sur-Orge dans l’Essonne.

Face à cette hausse des suicides chez les forces de l’ordre, le ministère de l’intérieur a mis en place un numéro unique d’écoute et de soutien psychologique, accessible 24h24 et 7 jours/7 pour l’ensemble des personnels. « Le 0805 230 405 permet un accès anonyme, confidentiel et gratuit à des psychologues externes. » peut-on lire.

Manque de moyens, insécurité en hausse, les policiers sont de plus en plus confrontés à la misère sociale et aux violences physiques qu’ils subissent quotidiennement sur le terrain.

Un numéro unique d'écoute et de soutien psychologique est accessible 24h/24, 7 jours/7 à tous les personnels.

Par La Rédaction