Invité dans l’émission « L’Heure des pros » de Pascal Praud sur CNews ce lundi, le publicitaire Jacques Séguéla a donné des nouvelles inquiétantes de son ami Bernard Tapie.

C’est très ému, que Jacques Séguéla, ami proche de Bernard Tapie, a donné des nouvelles sur l’état de Santé de l’ancien dirigeant de l’Olympique de l’OM.

Ce dernier qui a récemment rendu visite à Bernard Tapie, explique : « Il est très fatigué, il souffre beaucoup, il est dans son dernier combat. Comme pour tous ses combats, il le fait avec rage et avec une espèce de dernière ardeur. Il a un nouveau traitement. Ce sera peut-être le dernier. »

Jacques Séguéla qui s’est rendu à son domicile, poursuit : « Il est chez lui, couché. Il se lève douloureusement. Il a toute sa famille autour de lui, ils sont complètement soudés. C’est le dernier combat… On pense à lui et on l’aime. »

En mai dernier, Laurent Tapie expliquait que son père était « extrêmement fatigué ». Invité sur le plateau de BFMTV, le fils de Bernard Tapie avait précisé que de nouvelles tumeurs étaient apparues depuis quelques jours : « Au moment où on se parle, il en a une au cerveau qui doit être soignée par radio thérapie, il en a deux dans les reins qui doivent être soignées par cryogénie et il en a dans l’abdomen. » a précisé Laurent Tapie.

Bernard Tapie qui est âgé de 78 ans, combat depuis des années un cancer de l’estomac. Il doit désormais combattre de nouvelles tumeurs qui sont dernièrement apparues.

Par Jérémy Renard