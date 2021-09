Ce lundi, l’animal qui divaguait dans cette commune de l’Essonne, a été signalé à la police municipale par des riverains avant d’être pris en charge par la fondation Brigitte Bardot.

C’est une intervention que ne sont pas prêts d’oublier les policiers municipaux de la commune de Brétigny-sur-Orge (Essonne). Ce lundi 27 septembre, ces derniers ont été appelés pour venir en aide à un cochon qui divaguait au niveau du Chemin joncs marins.

L’animal qui errait depuis quelques jours dans le quartier, a été signalé par des riverains qui ont aperçu le cochon au club hippique de la ville. Les policiers qui ont pu le retrouver rapidement, ont pris contact avec la fondation de protection animale, à savoir la Fondation Brigitte Bardot.

« On a été contacté par la police municipale car l’animal était divaguant et il occupait des jardins privés depuis plusieurs jours. On a ainsi pu organiser sa prise en charge et le cochon a été conduit dans l’une de nos pensions partenaires en Normandie. » nous fait savoir Christophe Marie, porte-parole de la Fondation, joint par téléphone.

L’animal aurait échappé à la vigilance d’une personne. Son ou sa propriétaire n’a toutefois pas pu être identifié.

La fondation dispose d’une vingtaine de pensions (dont essentiellement en Normandie) pouvant accueillir des animaux égarés mais aussi des animaux sauvés in-extremis alors qu’ils se trouvaient sur des sites d’abattage clandestins.

🔵 #SAUVETAGE d’un cochon à Brétigny-sur-Orge (91) !



🐷 Ce jeune #cochon divaguait seul près de Brétigny-sur-Orge.

À la demande de la Police Municipale, la FBB est intervenue en urgence pour le prendre en charge !

Il va rejoindre l'Arche de BB. pic.twitter.com/iekeE0M766 — Fondation Brigitte Bardot (@FBB_Officiel) September 28, 2021

Par Jérémy Renard