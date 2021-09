Bien connue dans le monde de l’électronique, les thermistances de mesure NTC constituent des pièces indispensables des circuits électroniques. Il s’agit principalement d’une pièce électronique qui détecte les variations de température, si petite soient-elles. Elle est composée de plusieurs matériaux, dont des métaux et des matériaux à base d’oxyde métallique. Mais qu’est-ce qu’une thermistance de mesure en réalité ? À quoi sert-elle ? Et comment elle fonctionne ? Trouvez des éléments de réponses dans les lignes qui suivent.

Qu’est-ce que les thermistances NTC ?

Thermistances est en réalité le combiné de plusieurs mots désignant une résiSTANCE THERMIquement sensible. Une thermistance de mesure NTC est une pièce électronique qui se présente généralement sous la forme d’un petit dispositif métallique. En pratique, il s’agit d’un capteur qui permet de détecter avec précision les changements de températures. Cet élément de mesure est composé de plusieurs matériaux semi-conducteurs frittés, donc thermosensibles. Ces matériaux se caractérisent entre autres par leur variation de résistance face aux changements infimes de température au niveau des circuits électriques dans lesquels ils sont intégrés. De ce fait, la résistance d’une thermistance décroît progressivement au fur et à mesure que le circuit se réchauffe.

Pour confectionner ce composant électronique, le fabricant mélange les métaux avec des matériaux d’oxydes métalliques pour donner naissance à un élément nouveau. Celui-ci sera ensuite cuit et façonné pour obtenir une forme spécifique suivant les besoins et en fonction du circuit auquel il est destiné. La thermistance peut ensuite être utilisée tel quel, c’est-à-dire sous la forme d’un disque. Elle peut également être utilisée pour former un bouquet avec des fils conducteurs et différents revêtements, visant à donner naissance à une bille de thermistances.

La mesure de température par thermistances NTC se fait en calculant les variations thermiques et en prenant en compte la puissance de thermistance du matériau qui le compose. Sachant que la principale caractéristique de la thermistance NTC est sa baisse de résistance à l’augmentation de température. Ainsi, si on connaît la puissance de thermistance du composant, il est possible de calculer avec précision la température du circuit ou de la substance étudiée. Il convient aussi de préciser que la tolérance de chaque matériau est initialement indiquée par le fabricant.

Pour choisir les thermistances de mesure NTC convenant à un circuit, il est essentiel de considérer leur résistance nominale, le type de montage à effectuer, le constant du matériau qui le compose, la température nominale de travail, puis la tolérance ainsi que les dimensions du boîtier.