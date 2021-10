Ce lundi, en fin d’après-midi, plusieurs réseaux sociaux appartenant au géant californien Facebook, ont été victimes d’une importante panne mondiale. Les services sont désormais de retour ce mardi mais alors que s’est-il passé ?

C’est une panne que n’est pas prêt d’oublier le géant américain californien du groupe Facebook. Ce lundi, aux environs de 18h00, le site Downdetector a indiqué que plusieurs services n’étaient plus disponible, comme Facebook, Instagram, WhatsApp ou encore Messenger, les réseaux sociaux qui appartiennent au même groupe.

C’est la panne « la plus importante jamais observée. » par Downdetector qui a ainsi recensé plus de 5,6 millions de signalements venus du monde entier rien qu’entre 15 heures 15 et 16 heures 30 GMT. Certains services comme Facebook ou Instagram étaient péniblement accessibles durant toute la soirée. Le réseau social WhatsApp est quant à lui rester inaccessible durant plusieurs heures.

De son côté le groupe américain n’a pas tardé à réagir : « Mes excuses les plus sincères à toutes les personnes touchées par la panne des services Facebook. Nous subissons des problèmes réseaux et nos équipes travaillent au plus vite pour débuguer et restaurer le service», a ainsi déclaré le directeur technique du groupe, Mike Schroepfer via un tweet.

Selon le premiers éléments rapportés par des employés du service informatique du groupe Facebook, ces derniers ont indiqué au New York Times que cette panne mondiale serait liée à un dysfonctionnement informatique en interne sans donner plus de précisions sur les circonstances exactes de cette panne. Certains spécialistes ont toutefois évoqué un problème pouvant être lié aux serveurs DNS de Facebook. Des suppositions qui n’ont toutefois pas été confirmées par le géant américain.

Les services sont toutefois revenus au fur et à mesure dans la nuit de lundi à mardi à la suite de cette panne qui aura duré près de 7 heures.

Par Jérémy Renard

.