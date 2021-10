Ce mardi 5 octobre, Ubisoft a annoncé son nouveau titre Ghost Recon Frontline, un nouveau jeu dans l’univers de Tom Clancy’s Ghost Recon.

À l’occasion de l’événement spécial des 20 ans d’anniversaire de la franchise Ghost Recon, Ubisoft annonce Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline, un nouveau jeu de tir PvP tactique gratuit en ligne, ancré dans l’univers de Ghost Recon.

Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline sera disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, sur PC via Ubisoft Connect, sur Stadia et sur Amazon Luna dès son lancement en France. Le cross-plateforme sera également disponible au lancement du jeu. Les joueurs peuvent s’inscrire dès maintenant sur ghostreconfrontline.com pour avoir une chance de participer aux premières phases de tests du jeu et recevoir les dernières actualités et mises à jour. Le premier Test Fermé se déroulera du 14 au 21 octobre et sera accessible aux joueurs PC en Europe uniquement*.

Développé par Ubisoft Bucarest**, studio ayant notamment travaillé sur Ghost Recon Wildlands et Ghost Recon Breakpoint, Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline offrira aux joueurs une liberté d’approche inédite dans l’univers de la franchise avec une expérience militaire multijoueur gratuite à la première personne qui rassemblera jusqu’à plus de 100 joueurs à chaque partie.

Dans Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline, les joueurs découvriront l’île de Drakemoor, un monde ouvert composé de lieux et de biomes distincts. Le jeu disposera d’un large panel d’outils tactiques, offrant aux joueurs une liberté totale dans leur gameplay, ainsi que différents modes de jeu. « Expédition », sera le mode de jeu principal de Frontline, proposant une nouvelle approche du Battle Royale classique. Chaque partie rassemblera plus de 100 joueurs répartis par escouade de 3. Ces escouades devront collaborer pour compléter des objectifs stratégiques qu’elles découvriront en explorant la carte de ce monde ouvert immense, sans aucune contrainte de cercle rétrécissant. Une fois que les joueurs auront fini de collecter des intels, ils devront se rendre dans une zone de largage et demander une extraction. Dès que cette demande aura été effectuée, toutes les équipes présentes sur la carte connaîtront la position de l’extraction et tenteront d’intervenir. Les joueurs devront alors jouer stratégiquement pour réussir à s’échapper et remporter la partie. Des modes de jeu supplémentaires seront également disponibles au lancement.

Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline proposera un système de classes unique et avancé qui permettra aux joueurs d’améliorer et de personnaliser leurs mercenaires en fonction de leur stratégie. Trois classes de mercenaires seront disponibles pendant le premier Test Fermé :

La classe Assaut excelle au combat rapproché et aux manœuvres offensives.

excelle au combat rapproché et aux manœuvres offensives. La classe Soutien offre une protection supérieure avec des compétences de fortification.

offre une protection supérieure avec des compétences de fortification. La classe Éclaireur peut facilement procéder à la reconnaissance de la zone pour son escouade, révélant et traquant les ennemis à distance sans crainte de représailles.

D’autres classes seront ensuite ajoutées au lancement du jeu.

Les joueurs pourront même changer de mercenaire en plein cœur de la bataille, ce qui rendra chaque partie unique et stratégique.

« Nous sommes impatients de découvrir les réactions des joueurs lors du premier test de Ghost Recon Frontline. Nous ferons ensuite le nécessaire pour ajuster le jeu en fonction de leurs retours tout au long des différentes phases live prévues avant le lancement. Nous avons à cœur d’offrir aux joueurs l’expérience de jeu la plus aboutie et la plus divertissante possible », déclare Bogdan Bridinel, Creative Director à Ubisoft Bucarest.

Pour célébrer le 20ème anniversaire de la franchise Ghost Recon comme il se doit, les joueurs peuvent télécharger gratuitement le premier jeu de la série, Tom Clancy’s Ghost Recon, sur Ubisoft Connect. De plus, le DLC Fallen Ghost est d’ores et déjà accessible gratuitement pour tous les joueurs de Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands et le DLC État Profond l’est pour tous les joueurs de Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4, Stadia et sur PC via Ubisoft Connect et l’Epic Games Store jusqu’au 11 octobre***.

Le premier Test Fermé de Tom Clancy’s Ghost Recon Frontline débutera le 14 octobre pour les joueurs PC en Europe uniquement. Les joueurs peuvent se rendre sur ghostreconfrontline.com pour s’inscrire et recevoir les prochaines informations et détails concernant les tests du jeu.

* Le premier test du jeu, accessible le 14 octobre, sera uniquement disponible sur PC en Europe. La liste des pays concernés est à retrouver sur ghostreconfrontline.com. Des tests supplémentaires seront disponibles à une date ultérieure.

**Ubisoft Bucarest en collaboration avec Ubisoft Belgrade, Ubisoft Craiova, Ubisoft Kiev et Ubisoft Odesa.

*** Pour accéder au DLC Fallen Ghost, les joueurs doivent posséder Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands. Pour accéder au DLC État Profond, les joueurs doivent posséder Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. L’accès à ces deux DLC sera gratuit du 5 octobre, 19h00 heure française au 11 octobre, 19h00 heure française.

Par La Rédaction via communiqué Ubisoft