Depuis quelques jours, le jeune homme de 20 ans fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux, en se prenant aux pompiers mais également au gouvernement.

Tout à commencé le samedi 2 octobre dernier. Un jeune homme se présentant comme Rayanne, avait fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux après s’être filmé en train de voler du matériel aux pompiers et de les insulter alors que ces derniers portaient secours à une victime dans le Val-de-Marne.

Une vidéo qui avait beaucoup réagir les internautes qui avaient été indignés par le comportement du jeune homme.

Dans une seconde vidéo, ce dernier s’en était pris cette fois-ci aux policiers en les insultants puis en les menaçants : « J’vais les niquer, j’vais aller dans le commissariat, Allah akbar » avait déclaré le jeune homme qui se filmait tout en imitant le geste d’une kalachnikov : « Pan, pan pan ! Bande de chiens, attendez j’arrive, mettez tous vos gilets pare-balles. »

Après avoir été placé en garde à vue pendant 24 heurs, Rayanne B. avait été relâché avec l’obligation de participer à un stage de citoyenneté dans le cadre d’une « composition pénale », ce dernier ayant reconnu les faits et n’ayant pas d’antécédents judiciaires.

Placé de nouveau en garde à vue pour avoir insulté Jean-Michel Blanquer

Ce mercredi 6 octobre, le jeune homme de 20 ans a été placé en garde à vue dans les locaux du commissariat de Juvisy-sur-Orge (Essonne), pour menaces de mort à l’encontre du ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, selon les informations de Valeurs Actuelles.

Dans une nouvelle vidéo relayée le 4 octobre mais qui aurait été publiée il y a plusieurs mois de cela, on peut-y voir de nouveau le jeune homme aux côtés d’un autre individu, s’en prendre à Jean-Michel Blanquer tout en brandissant une arme de poing. « Là on arrive, vous allez voir, nique ta mère à Blanquer et à l’Education Nationale bande de fils de putes. » peut-on entendre.

🔴 [Info @Valeurs] Rayanne B., 20 ans, qui a volé et insulté des pompiers, menacé des policiers, été libéré et a écopé d'un stage de citoyenneté, a été à nouveau placé en GAV à Juvisy (91) ce jour pour menaces de mort sur le ministre Jean-Michel Blanquer https://t.co/ogvjHUUUDy — Amaury Brelet (@AmauryBrelet) October 6, 2021

Par Jérémy Renard