Le parc de loisirs situé dans la commune de Saint-Pierre-du-Perray (Essonne), s’apprête à lancer sa nouvelle saison d’Halloween.

Halloween approche à grand à pas et les parcs de loisirs ne reculent devant rien pour faire frissonner leurs visiteurs. C’est le cas du parc de loisirs Babyland situé dans la commune de Saint-Pierre-du-Perray, dans l’Essonne, qui, cette année, a vu les choses en grand pour son public.

Du 30 octobre au 7 novembre, le parc familial proposera sa nouvelle saison Halloween. De nombreuses activités seront prévues tout au long de cette saison comme des ateliers de maquillage, un stand photo, des spectacles, une parade ainsi qu’un concours de déguisements ainsi que de nombreuses surprises effrayantes.

Le Manoir de Rougeau débarque tout au long de la saison d’Halloween à Babyland

Après le succès de sa précédente maison hantée que les visiteurs avaient pu seulement découvrir sur une seule journée, les équipes du parc ont longuement travaillées pour proposer cette année un tout nouveau manoir qui sera présent tout au long de la saison comme nous l’explique Steve Varinou, l’initiateur du projet.

« Je me suis entouré de passionnés et de professionnels pour travailler sur cette maison hantée afin d’offrir une expérience inoubliable à nos visiteurs. » souligne ce dernier qui précise que de « nombreux effets techniques ainsi que bon nombre d’illusions » ont été réalisé pour surprendre les plus téméraires.

Les visiteurs seront donc invités à pénétrer dans les lieux hantés du Manoir Rougeau et reçu en personne par le comte Larepe qui sera leur hôte en personne durant toute cette expérience frissonnante d’une durée estimée à 7 minutes. Des visiteurs qui pourront faire la connaissance de différents personnes qui sont loin d’être accueillants.

Rendez-vous donc au parc Babyland, du 30 octobre au 7 novembre 2021 de 10h30 à 17h00 pour vivre cette nouvelle saison Halloween qui s’annonce bien plus terrifiante que la saison précédente.

Pour plus d’informations, vous pouvez directement vous rendre sur le site du parc ou découvrir le teaser ci-dessous.

Par Jérémy Renard