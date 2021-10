L’homme âgé d’une vingtaine d’années est décédé ce mercredi à proximité de la place du Dôme, à la Défense, non loin du centre commercial des Quatre Temps.

Drame sur la place du Dôme à la Défense ce mercredi soir. Un homme de 26 ans est décédé des suites de ses blessures après avoir été poignardé par un homme, relate Le Parisien. Selon les premiers éléments, la victime qui travaillait à la Waffle Factory, dans le centre commercial des Quatre Temps, se serait disputée avec un autre homme quelques instants avant les faits.

Ce dernier se serait ensuite éloigné du salarié avant de revenir sur ses pas et de poignarder sa victime à trois reprises. Touché au thorax, au cou et à l’épaule, le jeune homme est malheureusement décédé quelques instants plus tard, lors de son transport à l’hôpital, précise le quotidien.

L’auteur de l’agression a quant à lui été appréhendé par la police juste après les faits. Il était en possession d’un couteau recouvert de sang. Ce dernier, sans domicile fixe, a ensuite été placé en garde à vue.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de ce drame.

Par La Rédaction