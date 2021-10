[Contenu Sponsorisé]

L’un des événements les plus importants et les plus discutés de nos jours en Afrique est la Coupe du monde. Récemment Gonçalves qui occupe le rôle du sélectionneur des Mambas, a partagé les informations concernant l’équipe. Cela peut être utile pour les utilisateurs qui souhaitent effectuer to site 1xBet paris sportif Côte d’Ivoire en ligne.

En général, les joueurs mozambicains ont été stressés à cause de la compétition sportive contre les ivoiriens. Cette nervosité se base sur les performances et l’expérience considérable des joueurs de la Côte d’Ivoire. De plus, lors du jeu les Mambas ont raté plusieurs passes ce qui a permis à leur adversaire de se sentir plus sûr. Si on veut placer sur Côte d’Ivoire paris sportif to site 1xBet, on peut le faire avant ou bien pendant ses matchs.

On pouvait sentir la nervosité du Mozambique lors d’un pari sur 1xBet live

Le stress des Mambas s’explique aussi par le fait que le Cameroun reste en tête du groupe tandis qu’ils ont le même nombre de points que la Côte d’Ivoire. Actuellement il est plus simple de mettre un pari sur 1xBet live puisqu’on peut se baser sur ce qui se passe sur le terrain.

Malgré le fait que l’équipe mozambicaine a dû jouer à domicile avec les ivoiriens, cela n’a pas ajouté de forces aux Mambas. C’est de cette manière que Gonçalves a essayé d’expliquer la raison pour laquelle le match contre Côte d’Ivoire est terminé sans but. Les joueurs ont pu changer sur 1xBet pari live lors du match pour améliorer leurs chances de réussite.

Les plans des Mambas: sur le site de paris sportif en ligne – tout sur 1xBet se révèle accessible

Lors de l’interview le représentant de l’équipe du Mozambique Gonçalves a partagé des plans pour l’avenir futur de l’équipe qu’il mène. Tous les événements sportifs seront disponibles sur le site de paris sportif en ligne – tout sur 1xBet pour la convenance des fans du football africain. En parlant des matchs qui sont déjà prévus il s’agit:

le Malawi;

le Cameroun;

les équipes africaines dans le cadre des rencontres amicales.

En ce qui concerne le match avec le Malawi, il faut noter qu’il aura lieu au stade Orlando de Johannesburg, en Afrique du Sud. Il est à souligner que premièrement cette compétition a été planifié à être mené au stade national Bingu de Lilongwe. Pourtant la CAF a déclaré que le stade ne correspond pas aux exigences pour s’utiliser. Le match contre le Cameroun se passera en octobre. Pour tous les matchs on peut mettre beaucoup de paris sportif 1xBet en ligne – tout sur site se révèle préparé pour correspondre aux besoins des parieurs.