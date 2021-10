[Contenu Sponsorisé]

Des variations peuvent affecter le cours habituel du cycle menstruel, et contrairement aux idées reçues ne sont pas forcément des signaux d’alerte annonçant des maladies graves. Elles sont, la plupart du temps, bénignes et ont des causes tout à fait banales.

Depuis le début de la vaccination anti-covid, des troubles semblent apparaitre chez certaines femmes femmes et beaucoup sont tentés de lier ces troubles à des effets directs des vaccins. Faut-il s’inquiéter ?



Cycle menstruel et vaccin



En France, l’Agence nationale de la sécurité du médicament (ANSM) a recensé des centaines de cas de troubles menstruels survenus peu de temps après leur vaccination par les vaccins Moderna ou Pfizer-BioNTech. Ont été rapportée des règles plus douloureuses que d’habitude, plus abondantes ou retardées, mais aussi des saignements entre les menstruations d’abondance variable. Ces anomalies touchent des femmes de tout âge. Plus surprenant alors, des signalements parmi ces dernières auraient fait état de retour des règles après la ménopause.



Qu’en disent les spécialistes ?



Ces signalements sont réels et ils sont pris au sérieux. L’ANSM compte en discuter au niveau européen et aux Etats-Unis des études d’envergure sont lancées. Toutefois, les médecins et chercheurs ne souhaitent pas tirer de conclusion hâtive. Selon eux, il n’y a jusqu’à présent aucune preuve de l’implication directe des vaccins dans l’apparition de ces troubles menstruels



Selon les spécialistes, il n’y aurait aucun rapport évident avec les vaccins, bien que la corrélation soit difficile à établir, toujours selon l’ANSM car seuls de vrais essais cliniques pourraient le vérifier. Il pourrait s’agir de variations hormonales causées par un choc émotionnel, le stress, l’oubli d’une pilule contraceptive, un syndrome grippal ou le régime alimentaire.



La réaction immunitaire au vaccin est, selon les spécialistes, une cause possible mais bénigne et passagère de ces troubles. En effet, le vaccin induit une activation puissante du système immunitaire. Il s’ensuit une inflammation qui a un rôle connu dans la formation et l’élimination de l’endomètre, donc dans les règles.

Il n’est donc pas nécessaire de s’inquiéter ou de ne plus se vacciner pour cette raison.



Cycle et syndrome prémenstruel : levée du tabou



Cette alerte sur un lien supposé entre vaccins et cycle menstruel anormal chez certaines femmes aura eu le mérite de faire parler plus amplement d’un phénomène courant qui est pourtant tabou.



Le syndrome prémenstruel ou SPM est un ensemble de symptômes qui surviennent entre le deuxième et le septième jour avant les règles. Environ les trois quarts des femmes souffrent d’au moins une forme de ce syndrome bien répandu.

Les symptômes du syndrome prémenstruel peuvent être physiques ou psychologiques, comme le rapporte cet article.

Les symptômes psychologiques se manifestent par une mauvaise humeur, de l’anxiété, des accès de colère, l’irritabilité, des insomnies, de l’hypersensibilité, un manque d’assurance, une perte d’intérêt, etc.

Les symptômes physiques consistent quant à eux en des maux de dos, de tête, de ventre, des ballonnements, nausées, rétention d’eau. Les bouffées de chaleur, la mauvaise circulation sanguine, les jambes lourdes, les vertiges et les problèmes cutanés sont aussi très fréquents lors de ce syndrome.

Les causes du SPM sont peu connues, car peu étudié, mais la piste privilégiée par les spécialistes concerne les changements hormonaux qui rythment le cycle.



Il reste un grand tabou dans la société alors qu’il pourrait être considéré comme un problème de santé. Au vu du nombre important de personnes qui en sont touchées, on peut dire que les études scientifiques, les fonds et moyens qui lui sont consacrés restent insuffisants. La sensibilisation au sujet du SPM est quasiment inexistante, ce qui empêche, ou retarde les soins et le soutien dont pourraient nécessiter beaucoup de personnes menstruées.



Une meilleure sensibilisation aurait probablement permis d’éviter des confusions entre symptômes prémenstruels habituels et effets secondaires de la vaccination.