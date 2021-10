L’ancienne Miss France et chroniqueuse dans l’émission Touche Pas à Mon Poste a publié un message sur ses comptes Facebook et Instagram où elle raconte avoir été agressée devant son domicile. Une publication qui n’a toutefois pas été du goût des syndicats de police.

Ce lundi 12 octobre, dans l’émission Touche Pas à Mon Poste, Delphine Wespiser est revenue sur l’agression dont elle a été victime ce samedi dans son quartier de Mulhouse.

L’ancienne Miss France élue en 2021 raconte avoir été agressée alors qu’elle se trouvait au pied de son immeuble. La jeune femme de 29 ans explique avoir été importunée par un homme très tactile qui lui a volé sa montre sans qu’elle ne s’en rende compte sur le moment : « En un tour de passe-passe, ma montre a disparu. Marre de ce pays. Que fait la police ? Nous avons tourné une heure pour retrouver mon agresseur, et nous n’avons pas vu une seule patrouille de police pendant tout ce temps. » explique-t-elle dans sa publication qu’elle a partagé sur ses comptes Facebook et Instagram.

« Que fait la police ?» Delphine Wespiser – Facebook/Instragram le 9 octobre 2021

Une publication qui a rapidement créer une polémique à cause d’une petite phrase glissée dans le message par la jeune femme qui a lancé : « Que fait la police ? ». Face à la notoriété de cette dernière qui est très suivie sur les réseaux sociaux, le syndicat de police Alliance n’a pas tardé à réagir suite aux propos de l’ancienne Miss, demandant ainsi des excuses de la part de cette dernière.

Un communiqué relayé par Michel Corriaux, secrétaire régional Grand-Est du Syndicat de police Alliance dans lequel on peut-y lire : « Alliance Police Nationale Grand-Est dénonce une polémique stérile suite au message de Delphine Wespiser sur les réseaux sociaux après le vol à la tire de sa montre à son poignet sans violences à Mulhouse. ».

Si Alliance Police Nationale Grand-Est « regrette profondément ce message qui jette l’opprobre sur l’ensemble de nos collègues notamment ceux mobilisés pour tenter de résoudre cette affaire en fragrant délit … qui revient à tout mettre en œuvre pour trouver une aiguille dans une botte de foin ! » le syndicat rappel « qu’être une célébrité ne permet pas de bénéfcier d’un statut particulier ou supplémentaire de victime. En conséquence, cette affaire sera donc traitée avec le même professionnalisme de la part de nos collègues mulhousiens que les autres. »

Delphine revient sur la polémique en plateau et s’explique

Sur le plateau de Touche Pas à Mon Post, Delphine Wespiser est revenue ce lundi sur son agression qui l’a profondément marquée. Elle explique avoir publié sa publication en y ajoutant la mention « Que fait la police » sur le coup de l’émotion.

« Je répond publiquement à cette question que je me suis posée. Que tous les français parfois peuvent se poser quand ils sont en situation où ils veulent une réponse immédiate : Que fait la police. » a déclaré la jeune femme.

Delphine Wespiser qui a ensuite publié un nouveau message dans sa storie Instagram pour expliquer son raisonnement : « Il m’a fallu vivre cet évènement pour répondre à cette question qui est née en moi sous le coup du choc et de cette sensation d’insécurité, nouvelle pour moi. A tous les représentants de l’Ordre et de la Sécurité, je réaffirme mon plus grand respect : pour votre mission et les risques que vous prenez pour nous au quotidien comme dans les états d’urgence. Je NOUS souhaite le meilleur pour l’avenir. » a écrit la jeune femme qui affirme son soutien aux policiers.

Par Jérémy Renard