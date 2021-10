Ce vendredi 15 octobre, la Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, s’est rendue dans au collège Charles Péguy de Palaiseau (Essonne), à la rencontre des élèves d’une classe de troisième.

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, prof d’histoire/géographie se faisait assassiner à la sortie de son établissement, le collège Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine.

La raison : Le père de famille de 47 ans avait quelques jours plutôt diffusé des caricatures du profet Mahomet à ses élèves en plein cours, ce qui avait provoqué une polémique.

Ce vendredi 15 octobre, de nombreux établissements scolaires ont tenu à rendre un hommage à cet enseignant décédé dans l’exercice de ses fonctions. Dans l’Essonne, la Ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, a tenu à rencontrer une classe de troisième du collège Charles Péguy de Palaiseau, pour commémorer la disparition de l’enseignant, il y a tout juste un an jour pour jour.

La Ministre qui a également assisté à un cours d’histoire sur la liberté d’expression et de l’égalité hommes femmes au sein de la fonction publiques. L’occasion pour elle rappeler le bon vivre ensemble ainsi que les valeurs de la République.

« C’est très important et c’est très important de le faire dans une classe de troisième avec une enseignante d’histoire », a déclaré Amélie de Montchalin qui a rendu hommage à l’enseignant disparu le 16 octobre 2020. « La République doit honoré sa mémoire et doit aussi réaffirmer nos valeurs, nos principes et pourquoi on se bat. » nous a confié la Ministre.

Par Jérémy Renard