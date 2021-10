Après une interdiction de 18 mois, les États-Unis recommenceront à accepter les citoyens étrangers vaccinés en novembre. C’est une excellente nouvelle pour les familles qui doivent faire face à des séparations transfrontalières. Quant aux compagnies aériennes, elles souhaitent réintroduire des vols long-courriers pour les visiteurs désireux de partir au plus vite.

Les compagnies aériennes s’attendent à une forte augmentation des réservations de voyages à la suite de cette annonce. Le nombre de vols internationaux à destination des États-Unis a augmenté de 25 % le 20 septembre par rapport aux dates précédentes, tandis que les recherches de destinations européennes ont grimpé jusqu’à 70 %.

Les voyageurs qui se rendent aux États-Unis peuvent être enthousiasmés par leurs retrouvailles ou leur voyage d’affaires. Mais ils doivent aussi s’attendre à une expérience de voyage différente, qui changera constamment au fil du temps. Tous les ressortissants étrangers devront désormais fournir une preuve d’immunisation. Ils doivent présenter un test négatif effectué dans les 3 jours précédant leur voyage. Par ailleurs, les voyageurs sont toujours dans l’obligation d’avoir un ESTA (toutefois, l’ESTA USA ne garantit pas que vous pourrez passer les douanes américaines).

Quelle que soit la région dans laquelle vous vivez, les normes de sécurité et de santé diffèrent considérablement d’un pays à l’autre en cette période de covid. Les services d’immigration rappellent aux voyageurs qu’ils doivent être « complètement vaccinés » pour pouvoir entrer aux États-Unis. Ce terme désigne les personnes qui ont reçu des vaccins dont l’utilisation est autorisée dans le pays. En outre, il couvre les vaccins autorisés par l’Organisation mondiale de la santé pour un usage d’urgence, mais qui ne sont pas encore enregistrés localement, comme les vaccine de l’AstraZeneca.

La décision de lever l’interdiction de voyager est une bonne nouvelle. Cependant, il s’agit toujours d’une période stressante pour de nombreux voyageurs. En effet, ils ne peuvent pas se fier à leurs anciennes habitudes, étant donné le peu d’informations dont ils disposent sur ce qui pourrait se passer ensuite.

Le secteur de l’hôtellerie et de la location de vacances constate une forte demande de la part des voyageurs étrangers cette année. Par conséquent, les prix de ces hébergements peuvent augmenter lors des vacances scolaires locales, le marché américain enregistrant déjà des réservations robustes pendant la période des vacances.

Les données montrent que le volume des réservations pour les locations de vacances pendant la période de novembre – décembre est plus élevé de 3.5 fois qu’en 2020, avec des tarifs de 400 $ par nuit en moyenne. Cela représente les mets 60% plus cher que ce qu’ils étaient l’année dernière pendant la même période à Noël.

Les secteurs de l’hôtellerie et du tourisme aux États-Unis ont besoin de plus de travailleurs pour couvrir les postes laissés vacants par les employés licenciés. En conséquence, les clients qui voyagent à l’étranger cette année peuvent remarquer des files d’attente plus longues pour un peu tout.

L’approche européenne du dépistage du virus est différente de celle à laquelle les Américains sont habitués. Cela peut conduire les personnes qui vivent en Europe ou y voyagent souvent à une issue facile. Cependant, ce n’est pas aussi simple de leur côté s’ils planifient à l’avance et ne veulent pas avoir de surprises une fois de retour chez eux.

Les États-Unis ont des lois strictes en matière d’immigration pour les visiteurs étrangers. Par contre, elles varient en fonction du type de visa dont vous disposez. Par exemple, si votre pays n’exige pas de test négatif ou si vous entrez avec un autre formulaire, il se peut que ce test ne soit plus nécessaire lors du passage à la douane en Amérique.

Si la nouvelle de l’assouplissement des restrictions d’entrée aux États-Unis a été largement célébrée, elle met en lumière un point important sur lequel insistent les initiés. Que ce soit en Amérique ou ailleurs dans le monde, les voyageurs doivent conserver autant de flexibilité (en réservant des billets d’avion remboursables) et de connaissance des règles que possible.

En effet, les règles d’entrée et de retour aux États-Unis peuvent toujours changer à tout moment. Seul le temps nous dira si les restrictions de voyage de cette année ou d’autres politiques similaires peuvent avoir un impact sur le tourisme international ou même sur les affaires aux États-Unis à l’avenir.

Par La Rédaction