À l’instar de certaines postes de dépenses, les soins dentaires peuvent coûter très chers lorsqu’ils ne sont pas remboursés comme cela se doit par la Sécurité Sociale. Pour bénéficier alors d’une couverture plus importante et obtenir plus de remboursement, l’une des meilleures solutions est de souscrire à une mutuelle supplémentaire. Focus sur ces solutions et plus particulièrement sur la surcomplémentaire dentaire dans cet article.

La surcomplémentaire dentaire : qu’est-ce que c’est ?

Une surcomplémentaire dentaire peut être comprise comme une complémentaire santé permettant de réduire les dépenses auxquelles vous pourriez faire face en cas d’implants ou de soins dentaires. Elle constitue le troisième niveau de remboursement, et ce, après la Sécurité Sociale et les mutuelles. Elle a donc pour but de réduire considérablement voire de supprimer le reste à charge après une dépense de soins dentaires comme l’explique si bien le site avenirmutuelle.com.

Par ailleurs, retenez qu’une surcomplémentaire dentaire est un contrat très personnalisable et que son montant peut être plafonné. Il peut donc vous permettre de bénéficier d’une couverture sur mesure ou adaptée à vos véritables besoins.

En outre, il peut faire l’objet d’un délai de carence qui peut durer jusqu’à douze mois. Dans de pareilles situations et tant que le délai ne se serait pas écoulé, l’assuré ne pourra pas bénéficier des garanties portées au contrat. D’où la nécessité de bien vérifier l’existence d’une telle clause dans les contrats de surcomplémentaire dentaire avant de les signer et pour savoir à quoi s’attendre.

Une surcomplémentaire santé adaptée est celle qui répond le mieux à vos besoins, mais qui a été également souscrite au meilleur prix. Pour dénicher une telle offre, il suffit d’opérer vos choix en fonction de vos véritables besoins et habitudes de santé. Ainsi, en fonction de ces critères, vous pourrez à titre d’exemple opter pour un contrat de surcomplémentaire couvrant de nombreux soins dentaires ou centré sur une dépense en particulier.

De plus, il faudra vérifier des éléments comme le délai de carence, les cas d’exclusion et les niveaux de prise en charge au moment de l’étude des offres ou des devis reçus. Cela vous permettra de déceler facilement les meilleures propositions et bien plus encore.