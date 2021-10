Se divertir est un bon moyen pour oublier les contraintes du quotidien. Ces dernières années, les jeux vidéo mais aussi de société connaissent un succès retentissant. Plus qu’un divertissement, ils ont un impact important sur les compétences de chacun.

L’industrie du jeu vidéo en constante évolution

La pandémie mondiale de ces derniers mois a lourdement impacté sur de nombreux secteurs. L’univers du jeu vidéo est l’un des rares à qui la crise a largement profité. En effet, les longues périodes de confinement ont pesé sur le besoin en divertissement. La population mondiale s’est donc tournée vers les jeux vidéo.

En 2020, le marché français du « gaming » a connu une hausse de plus de 11,3 %. La même année, les ventes de consoles dans l’Hexagone ont augmenté de 11 %. C’est notamment dû à la popularité de la Switch, le dernier-né de Nintendo.

Aujourd’hui, le nombre des adeptes de jeux vidéo se rapproche des 3 milliards. De plus, la majorité des nouveaux « gamers » sont des femmes et 30 % des usagers récents ont moins de 25 ans. D’ici 2023, 400 millions d’autres joueurs viendront grossir le chiffre mondial. Le succès des jeux vidéo est donc incontestable !

La pratique des jeux vidéo est positive pour tous

Passer trop de temps devant un écran est nuisible pour la santé. Pourtant, une pratique modérée est positive. En France, plus de la moitié de la population joue régulièrement. Cette pratique influe de manière positive sur le développement cognitif de chacun.

Par exemple, jouer aux jeux vidéo rend multitâche. Ce divertissement accroît la motricité, la coordination mains/yeux et le repérage spatial. Se tourner vers la liste de casino en ligne en 2021 permet d’obtenir d’autres compétences. Entre autres, les joueurs développent leurs aptitudes en calculs rapides et apprennent à dresser des stratégies pertinentes.

Selon diverses études, une partie de Tetris quotidienne de 30 minutes augmente la taille du cortex cérébral et booste la mémoire. La pratique récurrente de jeux vidéo influe aussi sur les compétences individuelles. Elle améliore la prise de décision et aiguise les capacités organisationnelles. Pour améliorer ses réflexes, s’entrainer aux jeux de tirs rapides est conseillé.

Les jeux de société sont également très populaires

Si l’univers du jeu vidéo s’est grandement développé durant la pandémie, celui du jeu de société n’est pas en reste. En effet, nombreux sont ceux qui se sont adonnés à de longues parties de jeux de plateau ou de cartes pour passer le temps. Les jeux emblématiques tels que Monopoly, Cluedo ou Trivial Pursuit ont particulièrement été plébiscités ces derniers mois.

Durant le confinement, les jeux d’ambiance ont ainsi grandement été appréciés. Collaborer pour créer son propre feu d’artifice, booster ses compétences d’orateur et de dissimulation… les jeux de plateau offrent mille et une possibilités. Ils permettent de se détendre et de passer un bon moment.

Les avantages des jeux de plateau

Tout comme les jeux vidéo, les jeux de société participent au développement des facultés de chacun. Des études ont démontré leurs effets sur les fonctions mentales. Plusieurs parties permettent de stimuler la curiosité, l’observation, la mémoire et la concentration. Ces points sont nécessaires au quotidien comme au travail. Les jeux de plateau affûtent aussi la capacité à s’organiser et à planifier des actions. Ces compétences sont très utiles, notamment dans certaines professions.

Ce type de divertissement impacte également sur le sens relationnel d’une personne. En effet, le fait de travailler en commun sur un objectif développe la sociabilité, l’écoute et l’ouverture aux autres. Ces compétences peuvent être utilisées dans de nombreux domaines, que ce soit dans la sphère personnelle ou professionnelle. Le développement des compétences sociales mène également à l’envie de créer des liens avec autrui. Cela facilite grandement la réalisation de certaines activités.

