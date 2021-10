Pour une conduite en toute sécurité et à un niveau de confort optimal, il est primordial de conserver le pare-brise de votre voiture propre et dégagé. Le code de la route stipule par ailleurs l’obligation pour tout conducteur d’avoir une visibilité optimale, sans rien qui obstrue son champ de vision durant la conduite. De par sa position, le pare-brise est exposé à un grand nombre d’éléments qui peuvent entraver cette vision. Cela peut être dû aux conditions climatiques, aux feuilles des arbres, aux émissions des véhicules alentour, à une accumulation d’insectes, à la pluie, etc. Il est dès lors important, pour conserver son pare-brise propre, de le nettoyer et de le dégager régulièrement. Et c’est là qu’interviennent vos essuie-glaces, dans le meilleur des cas, en parfait état de marche.

Des essuie-glace en état de marche sont le garant d’un pare-brise propre

Les essuie-glaces forment la partie active du système de nettoyage des vitres avant et arrière de votre voiture. Ceux situés sur le pare-brise vont la plupart du temps par pair, même si certains modèles n’en possèdent qu’un seul. Ils sont composés de bras avec à leur extrémité des lames en caoutchouc que l’on appelle balais.

Des essuie-glaces en parfait état de marche peuvent vous aider à avoir un pare-brise propre, mais aussi sans trace d’usure. Cependant, même des essuie-glaces neufs peuvent provoquer des rayures au pare-brise. Cela peut notamment arriver si vous ne prenez pas le temps de dégager votre pare-brise des débris qui pourraient s’y trouver avant d’activer les essuie-glaces. Un pare-brise présentant des traces d’usure est dangereux pour les usagers de la route. D’une part, les rayures peuvent entraver votre champ de vision, d’autre part, un début d’impact peut, suite aux vibrations de la route, rapidement s’élargir et le pare-brise se briser. Aussi, prenez parfois le temps, lorsque vous dégagez votre pare-brise des déchets qui pourraient s’y trouver, d’en inspecter la surface, à la recherche de fissures ou de bris.

Comment reconnaître des essuie-glaces usés ?

Un essuie-glace neuf, installé correctement, essuie avec fiabilité l’ensemble de la surface sur laquelle il passe. Il fait place nette. Si après le passage de l’un ou de vos deux essuie-glaces, il reste des traces de pluie, de salissures ou des déchets, alors c’est que vos essuie-glaces sont soit mal installés, soit usés. Des essuie-glaces usés laissent des stries sur le pare-brise, leur marche est entrecoupée, ils émettent un bruit de frottement ou de grincement. Tout cela indique que les lames en caoutchouc sont usées et ne fonctionnent plus convenablement. Ces lames en caoutchouc sont, de par leur exposition à tous les éléments cités plus haut, souvent le premier élément constitutif des essuie-glaces à montrer des traces d’usure. Heureusement leur entretien et leur remplacement est à la portée de tous.

Comment prendre soin de ses essuie-glaces

Pour entretenir vos essuie-glaces, la première mesure sera de leur faciliter la tâche. À nouveau, il est primordial de procéder à un premier dégagement manuel du pare-brise de votre voiture. Les essuie-glaces sont conçus pour chasser l’eau et la pollution de votre pare-brise, déchets et impuretés solides peuvent les endommager prématurément. Il peut s’avérer utile de procéder de temps à autre à un nettoyage des lames en caoutchouc de vos essuie-glaces. Le moyen le plus simple et le plus économique sera de les nettoyer régulièrement à l’aide d’un simple chiffon imbibé d’un peu de liquide lave-glace. Cela aura l’avantage d’être parfaitement indiqué pour votre pare-brise, au contraire d’autres produits d’entretien qui risquent d’y déposer un film gras, néfaste aussi bien pour le pare-brise que pour les essuie-glaces.

Comment remplacer des essuie-glaces usés ou abîmés

La durée de vie minimum d’un balais d’essuie-glace est d’environ un an. Après quoi, la bande de caoutchouc perd en élasticité. Il peut aussi être nécessaire de remplacer vos balais d’essuie-glaces lorsque les parties métalliques de ceux-ci comportent des traces de corrosion. Pour remplacer un balais d’essuie-glace, commencez par repoussez le bras métalliques en l’éloignant du pare-brise jusqu’à la butée. Prenez garde à dégager entièrement le bras articulé afin de vous assurer que celui-ci ne peut pas retomber brusquement, au risque d’abîmer le pare-brise. En fonction du type d’attache de votre balai d’essuie-glace, procédez à son démontage. Enfin, remontez au même endroit le nouveau balais d’essuie-glace. Terminez par replacer le bras articulé en position initiale.

Résumé

Une vision optimale est indispensable lors de la conduite de votre voiture. Celle-ci dépend principalement de la propreté et de l’intégrité de votre pare-brise et donc, de l’efficacité de vos essuie-glaces. Nous vous expliquons ici comment vous assurer de tirer le meilleur parti de ces deux pièces essentielles de votre voiture.

Sources d’information:

https://www.piecesdiscount24.fr/pieces/essuie-glaceshttps://www.autoplus.fr/pratique/nos-astuces-reconnaitre-essuie-glaces-uses-527451.html#item=1