En déplacement à l’évènement mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure des États, Eric Zemmour a créer la polémique après avoir visé les journalistes avec une arme (non chargée).

Le polémiste aurait pu se passer de cet incident… Ce mercredi matin, alors qu’il était en visite au salon mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure des États, Eric Zemmour a eu un comportement que l’on qualifie d’inapproprié envers les journalistes.

L’éditorialiste qui se trouvait sur un stand, a pris le fusil d’assaut non chargé qui était exposé avant de se retourner sur les journalistes présents sur place pour couvrir son déplacement : « Ça ne rigole plus, là ? Poussez-vous ! Reculez ! », » a lancé Eric Zemmour, sur le ton de l’humour.

Un humour qui n’a pas été très bien reçu de la part de nombreux journalistes et internautes qui ont été particulièrement choqués après cette scène dont la séquence a été relayée sur les réseaux sociaux.

Une séquence qui n’a pas non plus manqué de faire réagir la Ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur de France, chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa : « Viser des journalistes avec une arme en leur disant « reculez ! » n’est pas drôle. C’est horrifiant. Surtout après avoir dit sérieusement vouloir « réduire le pouvoir des médias. » Dans une démocratie, la liberté de la presse n’est pas une blague et ne doit jamais être menacée. » a-t-elle écrite sur son compte Twitter.

Eric Zemmour réagit après la polémique

Suite à la polémique, l’éditorialiste et polémiste, n’a pas manqué de répondre aux propos de Marlène Schiappa. « L’humour est une arme dont Madame @MarleneSchiappa est totalement dépourvue. » a ainsi écrit Eric Zemmour qui se serait tout de même bien passé de ce bad buzz.

L'humour est une arme dont Madame @MarleneSchiappa est totalement dépourvue.

