C’est un affaire sordide à laquelle ont été confrontés les gendarmes du Vaucluse ce mercredi 20 octobre.

Un homme a été retrouvé décapité et éviscéré dans une habitation de Bollène, dans le Vaucluse. Suite aux faits, les gendarmes avaient lancé un appel à témoin pour retrouver l’auteur de ce meurtre sauvage, précisant que l’homme pouvait être potentiellement « dangereux et armé » et qu’il ne fallait pas intervenir mais prévenir aussitôt la gendarmerie si ce dernier était aperçu.

Un important dispositif avait été rapidement déployé sur Bollène, dans le secteur dit de « Barry » pour retrouver le suspect. Selon CNews confirmant une information des gendarmes du Vaucluse, le tueur a finalement été appréhendé cette nuit, soit quelques heures après les faits. Il s’agirait du petit-fils de la victime, précisent nos confrères qui ajoutent que l’individu souffrirait de schizophrénie.

La piste terroriste n’est donc « absolument pas privilégiée ». Le corps de la victime qui était suivie médicalement, avait été découvert au domicile du suspect, par des infirmières.



Par Jérémy Renard