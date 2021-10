C’est via une publication Instagram, que le joueur portugais de 36 ans a annoncé la nouvelle à ses fans. Cristiano Ronaldo, va être à nouveau papa de jumeaux.

« Ravi de vous annoncer que nous attendons des jumeaux. Nos coeurs sont pleins d’amour, nous avons hâte de vous rencontrer », a écrit l’attaquant international du Portugal qui évolue au poste d’attaquant à Manchester United.

Une publication accompagnée d’un cliché montrant le joueur et sa compagne, la mannequin Georgina Rodriguez, montrant une photo d’échographie des deux bébés. En couple depuis 2016, la mannequin et le footballeur sont plus amoureux que jamais et partagent leur quotidien sur les réseaux sociaux. Cristiano Ronaldo qui est déjà père de trois enfants, à savoir, Cristiano Ronaldo Junior (2010) et des jumeaux Eva et Mateo (2017), agrandit donc sa famille avec l’arrivée prochaine des jumeaux.

De son côté, la mannequin avait récemment déclaré au magazine France Football, vouloir être mère de sept enfants. Un objectif qui semble en passe d’être très rapidement atteint…

Par La Rédaction