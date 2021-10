Dès ce vendredi soir, 18 heures, le Zevent fait son grand retour durant tout le week-end sur la plateforme Twitch.

L’évènement caritatif qui réuni tous les plus gros streamers français débutera dès ce vendredi soir sur internet. Organisé depuis six années consécutives par Zerator, allias Adrien Nougaret et Alexandre Dachary., le Zevent a pour but de collecter des dons en ligne pour une association.

Après avoir récolté plus de 5.7 millions d’euros pour Amnesty International, la cinquantaine de streamers seront réunis tout au long du week-end à La Grande-Motte (Hérault) où un concert d’ouverture s’est déroulé ce jeudi soir. Un concert qui a réuni des artistes comme le rappeur Fianso, Kikesa, LEJ, PVNova ou encore LittleBigWhale.

Plus de 50 heures de streaming

Une édition 2021 dont les dons seront reversés au profit de l’association Action contre le faim. Les streamers sont donc près à se lancer leurs lives dès ce soir à 18 heures, l’heure officielle du début de l’évènement qui sera suivi durant ces trois jours par des millions d’internautes.

L’évènement peut être suivi directement sur le site officielle du Zevent mais également sur la plateforme Twitch. Vous pouvez d’ores et déjà envoyer vos dons sur le site de l’évènement.

Le concert est peut-être terminé, mais le #ZEVENT2021 ne fait que commencer !



Rendez-vous demain à 18h pour le début de notre marathon caritatif au profit de @ACF_France .https://t.co/mZei5oR1kN pic.twitter.com/fqFY7QloEd — Z Event (@ZEventfr) October 28, 2021

T’as appris la nouvelle ? Le @ZEventfr nous a choisi cette année ❤️ Tu veux en savoir plus sur nous ? On t’explique qui on est dans ce thread 👇



#ZEvent #ZEvent2021 @ZeratoR @alexdach pic.twitter.com/5gaDvJTmCf — ActionContreLaFaim (@ACF_France) October 14, 2021

Par La Rédaction