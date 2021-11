C’est un record depuis l’existence de l’évènement créer par ZeratoR et Dach !

Ils ont réalisé l’impossible en l’espace de trois jours ! Les 51 streamers présents au Zevent sont parvenus à récolter plus de 10 millions d’euros pour l’association Action contre la faim après plus de 50 heures de stream, ce week-end.

Adrien Nougaret et Alexandre Dachary, les deux fondateurs du Zevent, peuvent donc être heureux après l’incroyable performance qu’ils sont parvenus à réaliser en si peut de temps aux côtés des plus emblématiques streamers français des jeux vidéos qui étaient 51 à participer à l’évènement cette année.

Parmi eux, Gotaga, Doigby, Michou, Mistermv, Deujna et de nombreux autres streamers qui se sont donnés rendez-vous à La Grande-Motte (Hérault) vendredi dernier.

Des dons à gogo pour cette édition 2021 !

A l’issue de cet évènement dont le but était de se filmer en live en jouant à différents jeux et défis organisés tout au long du week-end, les streameurs sont parvenus à récolter plus de 10 millions d’euros, soit 10.065.480 euros plus précisément. Une jolie performance saluée par Emmanuel Macron.

« En se mobilisant tous ensemble, on peut bouger des montagnes : vous l’avez fait #ZEVENT2021, vous l’avez fait cette année encore ! Un grand bravo. » a ainsi tweeté le chef de l’État.

Le Zevent créer en 2016 réalisait son sixième marathon caritatif. L’année dernière, les streamers avaient récolté plus de 5.7 millions d’euros pour Amnesty International, une performance qui a été doublée cette année grâce à une mobilisation importantes des réseaux sociaux et des nombreux streameurs qui ont pu compter sur leurs abonnés.

Une performance que nous saluons !!!

Par Jérémy Renard