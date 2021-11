Développé par les équipes d’Ubisoft Annecy, Riders Republic est le nouveau titre extrême du studio français de développement de jeux vidéo.

3…2…1…glissez ! Sorti le 28 octobre, Riders Republic vous plonge dans les sports à sensation extrême. Cinq ans après avoir sorti Steep, les équipes d’Ubisoft basée à Annecy ont vu les choses en grand pour créer un titre permettant de rassembler une communauté de passionnés et de joueurs basés autour des sports extrêmes.

Un pari difficile mais réussi pour le studio français de développement spécialisé dans les jeux vidéos, avec Riders Republic. Nous l’avons testé pour vous.

Rapide, fun et jouissif !

Disponible sur plusieurs plateformes ‘(PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC), Riders Republic a voulu offrir à ses joueurs une liberté totale de leurs mouvements. Ces derniers vont ainsi pouvoir se retrouver seul ou entre amis sur un immense terrain de jeu pour se défier, partager et rider tout en prenant un maximum de sensation.

Les joueurs pourront ainsi parcourir cet énorme monde en vélo, à ski, en snowboard, en wingsuit ou encore en rocket-wingsuit. Dans Riders Republic, plusieurs modes permettront aux joueurs de profiter à des parties déjanter qui boosteront leur carrière. Au programme : des courses et défis freestyle jourable en PVP, Coop ou Solo suivant les envies. Ces derniers pourront également participer à des courses effrénées rassemblant plus de 50 joueurs où tous les coups sont permis. Enfin, les joueurs auront la possibilité de s’affronter dans des matchs PVP par équipe en 6 contre 6.

Riders Republic Riders Republic Riders Republic

Une panel de customisations

Outre le faite de pouvoir s’éclater seul ou entre amis dans ce vaste monde de sensations extrêmes, les joueurs pourront entièrement customiser leur avatar et gagner des équipements supplémentaires au fur et à mesure de leur progression. Une progression qui peut-être rapide si vous terminez régulièrement dans le top trois de chaque course

Il vous faudra pour cela remplir différents objectifs qui vous feront gagner des étoiles. Dès que vous atteignez un certains pallier, alors vous pourrez ainsi déverrouiller de nouveaux objets et objectifs qui viendront s’ajouter sur votre carte. En plus des objectifs, les joueurs pourront aussi trouver des indices et décors cachés répartis sur la carte qui vous feront gagner de nouvelles récompenses. Autant vous dire, qu’ils vous faudra jouer un certains nombre d’heures avant d’avoir fait le tour des environs…

Un gameplay poussé !

Le jeu Riders Republic tournera à 60 FPS sur les consoles nouvelle génération (PS5, Xbox Series) et affichera plus de 50 joueurs simultanément à l’écran sur votre espace de jeu. Les équipes d’Ubisoft ont poussé le gameplay jusqu’à atteindre un réalisme bluffant sur le contrôle de son personnage avec lequel vous pourrez réaliser des tricks (figurent) spéciaux qui blufferont votre communauté. Il vous sera également possible de paramétrer ces contrôles et définir si vous souhaitez bouger la caméra manuellement ou de manière automatique.

La prise en main se veut rapide et les sensations de glisse se font ressentir dès les premiers instants grâce à des graphismes fluides et un contrôle simple de votre personnage. Il vous faudra toutefois vous entraîner régulièrement pour réaliser les tricks les plus complexes.

Riders Republic Riders Republic Riders Republic

Un immense terrain de jeu

Là encore, Riders Republics a mis le paquet pour vous permettre de découvrir seul ou en équipe, ce nouveau titre d’Ubisoft qui offre une multitude de modes et d’explorations à travers différent lieux américains réputés pour leurs sensations extrêmes comme les parc nationaux : Bryce Canyon, Yosemite Valley, Sequoia Park, Zio, Canyonlands, Mammoth Mountain et Grand Teton. Des lieux qui ont été « fidèlement modélisés et rassemblés pour créer un terrain de jeu unique et haut en couleurs », comme l’explique le studio de développement français. Autant vous dire que vous ne pourrez pas vous ennuyer dans ce nouveau titre.

Le mot de la fin

Riders Republic, c’est le jeu incontournable de sport extrême à se procurer d’urgence en cette fin d’année. A la fois beau, réaliste, extrême, et fluide. Autant de composants réunis pour vous faire profiter des sensations de glisse, tous sports confondus.

On aurait toutefois aimé que la bande son soit moins linéaire mais on ne peut pas toujours tout avoir…

Par Jérémy Renard