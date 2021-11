L’édition 2021 du Paris Manga & Sci-Fi Show se tient actuellement à la Porte de Versailles tout au long du week-end.

Après deux années d’absence liées à la crise sanitaire, l’édition 2021 du Paris Manga & Sci-Fi Show a ouverte ses portes aux visiteurs à la porte de Versailles ce samedi 6 novembre. Une première journée qui a toutefois été entachée par une forte affluence et des soucis d’organisation. Nous y étions…

Il fallait donc prendre son mal en patience ce samedi matin pour pouvoir espérer entrer dans le Hall 3 du salon dédié au festival de la pop-culture (même en temps que journaliste…). En cause, une importante foule de visiteurs venus des quatre coins de la France, qui espéraient ainsi de pouvoir profiter de l’évènement, après deux ans d’arrêt marqué par la crise sanitaire.

Les organisateurs dépassés par le succès de l’évènement !

Dès 8h30, les passionnés de la pop-culture étaient déjà bien nombreux à faire la queue devant les portes du Hall 3. Une file d’attente qui s’est considérablement allongée en l’espace de quelques minutes, atteignant plusieurs milliers de personnes aux environs de 9h00.

Face à cette afflux, les organisateurs ont été contraints d’arrêter la vente des billets sur place et de conseiller aux personnes de reporter leurs visites à ce dimanche 7 novembre comme ils le soulignent dans un tweet :

Parmi la foule, de nombreuses personnes avaient déjà acheté leurs billets et n’ont pas pu entrer suite à l’affluence. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont fait part de leurs indignations auprès de l’organisation :

« On a payé, on ne rentre pas, on ne sait rien. Vous avez vendu des milliers de place en sachant que tout le monde ne rentrerait pas dans le petit hall 3. C’est ce qu’on appelé une escroquerie en bande organisée. » écrit David.

D’autres internautes demandent quant à eux le remboursement de leurs billets parce qu’ils ne pourront tout simplement pas revenir ce dimanche. Nombreux d’entre eux ont par ailleurs partagé des clichés montrant l’impressionnante foule massée devant les portes du Hall 3 comme en témoignent les tweets ci-dessous :

Le Paris Manga & Sci-Fi Show reste le salon pop-culture le plus important de France. De nombreux invités prestigieux y sont présents tout au long du week-end, pour venir à la rencontre de leurs fans. Le salon propose également plusieurs points de vente et animations durant ces deux jours d’évènement.

Paris Manga présente ses excuses

Ce samedi, en fin de journée, les équipes du Paris Manga ont réagi à la suite de cette forte affluence qui a contraint de nombreux visiteurs à rebrousser chemin. Dans un communiqué publié sur son compte Twitter, la convention présente ses excuses : « Au vu du nombre exceptionnel de visiteurs pour cette édition, nous vous prions de nous excuser et nous mettons tout en place pour que chaque détenteur d’un billet prévente ou d’un pass VIP ait accès à l’évènement demain, dimanche 7 novembre 2021. » déclare la convention qui précise qu’elle remboursera les billets des visiteurs qui ne pourront pas se déplacer ce dimanche en formulant une « simple demande ».

