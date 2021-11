Mise à jour de l’article le 09/11/2021 à 21h30

L’adolescente de 17 ans qui était portée disparue depuis lundi en fin de journée, a été retrouvée ce mardi.

La jeune fille qui était portée disparue depuis lundi en fin d’après-midi après être partie faire son jogging, a été retrouvée ce mardi, indique la procureure de la République de Laval via un communiqué : « La gendarmerie a été avisée et confirme la découverte, vivante, de la jeune fille disparue hier. » a écrit cette dernière sans donner plus de précisions pour le moment.

La jeune fille de 17 ans était portée disparue depuis lundi alors qu’elle était partie faire un jogging en forêt de bellebranche, en Mayenne (Pays de la Loire). D’importants moyens avaient été mis en place pour tenter de retrouver la jeune femme, avec la mobilisation de 200 gendarmes, comme le rapportait BFMTV.

Selon la chaîne d’information, un homme d’une quarantaine d’années a de son côté été interpellé puis placé en garde à vue ce lundi, dans le cadre de cette affaire. Ce dernier serait déjà connu des services de police pour des faits de droits communs.

Toujours selon nos confrères, ce même homme avait appelé les gendarmes à plusieurs reprises pour obtenir des informations sur la disparition de la jeune fille. Un comportement suspect pour les militaires qui ont procédé à son interpellation à son domicile. Au moment de son interpellation, l’homme se trouvait en état d’ébriété. Il a été aussitôt conduit en cellule de dégrisement avant de pouvoir être auditionné par la suite.

L’enquête se poursuit pour tenter de faire toute la lumière sur les faits.

