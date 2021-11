La marque d’accessoires pour hommes co-fondée en 2007 par Sebastian Petersen et Mikkel Andersen au Danemark, propose tout une gamme de produits réservés à la gente masculine. Nous avons testé deux de ces produits.

La marque Trendhim est aujourd’hui une source d’inspiration pour tous les hommes qui souhaitent exprimer leur personnalité. Celle-ci propose une gamme complète et diversifiée de nombreux accessoires à la mode et à des prix abordables comme des bagues, des ceintures, des montres, des sacs…

Aujourd’hui, Trendhim comprend un total de 13 marques internes disponibles uniquement chez Trendhom. L’ensemble des produits y sont expédiés à travers 28 pays dans le monde.

Nous avons testé deux produits de la marque pour notre rubrique High-Tech, à savoir les montres Seizmont Phantom Seymour et Fawler Aviator Franscis Fraser.

Des montres au design épuré

On notera tout d’abord que nous avons reçu ces deux produits dans un package très bien emballé et livré en temps et en heure, soit quelques jours après notre commande.

Montre Phantom Seymour

Montre Phantom Seymour Montre Phantom Seymour Montre Phantom Seymour

Nous avons été agréablement surpris par la légèreté qu’offre la montre Phantom Seymour. Le produit qui se décline en cinq coloris, est doté d’un cadran squelette et le fond de la montre est transparent, ce qui permet d’observer son élégant mécanisme à travers le produit.

La montre qui a été conçue au Danemark, est alimentée par un mouvement à quartz japonais. Le produit est livrée dans une boîte et son bracelet en acier inoxydable peut être adapté à tous les poignets. Le dos de la montre Phantom Seymour est également en acier inoxydable. Son boîtier est quant à lui en alliage de zinc.

Le design de ce produit est particulièrement bien fini et le rendu au poignet est très agréable.

Quelques petites précisions sur les dimensions de la montre :

Largeur du bracelet: 22 mm

Diamètre du boîtier: 42 mm

Épaisseur du boîtier: 11 mm

Pour des poignets de 16 à 21 cm

Étanchéité : 3 ATM

Cette montre est vendue 79 euros sur le site de la marque. Il est possible lors de votre commande d’y ajouter des options supplémentaires avec ce produit.

Montre Phantom Seymour Montre Phantom Seymour Montre Phantom Seymour

Montre Fawler Aviator Franscis Fraser

Montre Aviator Franscis Fraser Montre Aviator Franscis Fraser Montre Aviator Franscis Fraser

Tout comme la montre Phantom Seymour, la montre Fawler Aviator Franscis Fraser reste très légère lorsqu’elle est mise au poignet. Cette montre originale qui rappelle l’esprit des montres vintage de l’aéronautique, est dotée d’un cadran blanc mat particulièrement bien fini.



Ce dernier est logé au sein d’un boîtier en acier inoxydable argenté et protégé par du verre minéral. La particularité de cette montre se situe au niveau des aiguilles qui sont fluorescentes et brillent dans le noir, tout comme une partie du cadran situé en haut de la montre. Celle-ci qui a également été conçue au Danemark, est dotée d’un design particulièrement bien travaillé jusque dans les moindres détails, comme par exemple, la silhouette représentant un avion qui est placée sur le dessus du cadran.

La montre est dotée d’un bracelet en cuir marron foncé interchangeable qui donne une touche final à ce produit d’exception que nous avons adoré. La montre est en verre minéral et en acier inoxydable. Son bracelet, en cuir véritable.

Elle est vendue au prix de 169 € sur le site de la marque et disponible avec plusieurs options ou en plusieurs déclinaisons.

Quelques petites précisions sur les dimensions de la montre :

Largeur du bracelet : 22 mm

Diamètre du boîtier : 43 mm

Épaisseur du boîtier : 8 mm

Poids total : 75 g

Étanchéité : 10 ATM

Montre Aviator Franscis Fraser Montre Aviator Franscis Fraser Montre Aviator Franscis Fraser

Notre avis sur ces deux produits de la marque Trendhim :

Après avoir testé ces deux produits, nous pouvons dire que nous avons été conquis par la qualité de ces deux montres qui offrent un design épuré et qui se portent très bien au poignet, grâce à leur légèreté. L’autre aspect positif de la marque est son service client, à l’écoute et la livraison des produits qui nous ont été livrés très rapidement. Nous recommandons vivement cette marque et leurs accessoires qui feront le bonheur de la gente masculine.

Par Jérémy Renard