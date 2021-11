Le préfet de police, Didier Lallement a mis en place des mesures de lutte contre la pollution en Ile-de-France qui se poursuivent ce vendredi.

En raison d’un pic de pollution présent en Ile-de-France depuis ce mercredi, la préfecture de police de Paris a mis en place des mesures liées à la procédure d’alerte pollution.

L’association de surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France, Airparif, avait annoncé pour ce mercredi 10 novembre, une concentration en particules fines PM10 comprise entre 55 et 70 μg/m3, soit un dépassement probable du seuil d’information-recommandation fixé à 50 μg/m3.

Alors que les conditions restent encore partiellement dégradées, les mesures ont été reconduites pour cette journée du vendredi 12 novembre. Parmi ces mesures, la réduction des vitesses autorisées en Ile-de-France et l’obligation de contournement des poids-lourds.

Le Préfet de police, Didier Lallement a ainsi pris les mesures suivantes qui s’appliqueront entre 5h30 et minuit pour cette journée du 12 novembre, précise un communiqué.

En conséquence, il est interdit d’utiliser un chauffage individuel au bois d’appoint ou d’agrément, qui contribue le plus fortement à l’émission de particules fines.

Pour ce qui est du trafic routier, la réduction de la vitesse maximale autorisée est de :

110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h.

90 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 110 km/h.

70 km/h sur les portions autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 90 km/h ainsi que sur les routes nationales et départementales limitées à 80 km/h ou à 90 km/h.

#Pollution aux particules (PM10) en #ÎleDeFrance | En raison de conditions encore partiellement dégradées demain, les mesures sont reconduites pour la journée du 12 novembre 2021, jusqu'à amélioration complète de la qualité de l'air.

➕ d'informations 👇 https://t.co/w1hkNoRobv — Préfecture de Police (@prefpolice) November 11, 2021

