Le maire de Cannes David Lisnard succède, ce mercredi 17 novembre 2021, à François Baroin à la tête de l’association. Cette élection fait suite à une campagne beaucoup plus disputée qu’à l’accoutumée.

Pari réussi pour David Lisnard, maire de Cannes et membre de LR. L’homme politique de 52 ans va officiellement prendre la place de président de l’Association des maires de France (AMF).

François Baroin, son prédécesseur, en avait peut-être fait son favori, mais la victoire du Cannois fut pourtant loin de couler de source. Lui qui se veut le garant de « l’ADN indépendant » de l’association et qui compte suivre la ligne directrice tracée par l’ancien président a en effet dû faire face à la farouche opposition de Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux, en région parisienne. Une campagne qui fera forcément date dans l’histoire de l’association, jusqu’ici plutôt habituée aux scrutins à liste unique, et peu accoutumée à de telles tensions en son sein.

Les relations avec l’exécutif comme source des tensions

La discorde entre les deux hommes pourrait ainsi, avant toute autre considération, être résumée par leur profond désaccord sur l’attitude à tenir vis-à-vis du gouvernement et du Président de la République. D’une part, David Lisnard, candidat très marqué à droite, affichait fièrement son ambition de perpétuer la volonté qu’avait son mentor – au sein de l’association – de se détacher le plus que possible du pouvoir exécutif. Une position qui a causé bien des conflits entre les deux entités au cours du mandat de François Baroin.

De l’autre côté, Philippe Laurent, candidat de centre droit, se montrait davantage enclin au dialogue et au compromis dans les relations qu’entretiendrait l’association avec les instances gouvernementales.

Mais même s’il s’en est fallu de relativement peu, c’est bel et bien le membre du groupe Les Républicains qui a finalement remporté cette élection avec plus de 62% des voix. Le maire de Cannes présidera ainsi l’AMF jusqu’aux prochaines élections dans trois ans.

