[Contenu sponsorisé]

Près d’un tiers d’entre nous font le choix d’une cérémonie civile au détriment d’obsèques religieuses. Ce constat a poussé le secteur funéraire à se réinventer afin de proposer des prestations en accord avec les nouveaux besoins des familles endeuillées.

Enterrement civils : une hausse sans précédent

À ce jour, 51% des crémations sont suivies d’un enterrement civil en France. Un chiffre qui peut s’expliquer par diverses raisons. Selon un récent sondage de l’Ifop, 51% des français.e.s sont athées ou non-croyants. Ainsi, les proches des défunts optent généralement pour une cérémonie de funérailles laïques. Par ailleurs, l’enterrement civil laisse place à la personnalisation des obsèques, un phénomène de plus en plus apprécié par les familles. La cérémonie laïque, à la différence d’une cérémonie d’obsèques religieuses, permet aux proches de participer pleinement à son élaboration. Ils peuvent ainsi diffuser des photos, choisir librement leur playlist, prendre la parole… Organiser un dernier hommage à l’image du défunt devient une volonté de plus en plus forte des familles dans le cadre de la préparation d’un enterrement civil.

Les nouveaux métiers funéraires qui accompagnement les familles athées

L’essor des enterrements civils a fait naître de nouveaux métiers dans le secteur funéraire. Le rôle de ces professionnels (que vous pouvez retrouver sur l’annuaire Happy End, spécialisé dans les obsèques personnalisées) est de co-créer avec les familles ce temps d’hommage, de faire émerger les envies des proches du défunt et de les réaliser. Ils sont officiants laïques et funeral planner (ou accompagnateur funéraire) et apportent leur soutien dans l’organisation d’une cérémonie laïque d’enterrement personnalisée, à l’image du défunt.

Officiant laïque

Si l’officiant laïque peut intervenir sur l’organisation d’un mariage ou d’un baptême, il peut également accompagner les familles endeuillées dans la préparation d’obsèques personnalisées. En récoltant les témoignages des proches et des photos, il va cerner la personnalité du défunt pour écrire le déroulement d’une cérémonie sur-mesure. Si la famille le souhaite, l’officiant laïque peut également se charger d’écrire les textes qui seront lus lors de l’hommage.

Funeral Planner

En lien direct avec les pompes funèbres, le funeral planner assure l’organisation des obsèques de A à Z. Il agit comme une présence rassurante et un soutien émotionnel et répond à toutes les demandes particulières des familles (choix du lieu de cérémonie, de l’officiant laïque, du traiteur, envoi des faire-part, annonce dans la presse, réalisation d’un objet souvenir…).

Un manque de salle persistant

Malgré un besoin grandissant, les lieux de cérémonies laïques sont encore trop rares en France. Pourtant, les demandes des familles sont de plus en plus nombreuses et poussent les municipalités à proposer des solutions ou alternatives. Si à Nantes, des salles polyvalentes peuvent être louées pour des cérémonies de funérailles civiles, La Maison des Adieux se bat depuis 2006 pour obtenir une salle dédiée aux obsèques civiles.. D’autres communes font le choix d’en aménager pour cet effet spécifique comme à Saint-Laurent-les Eglises, en Haute-Vienne. Toutefois, la réticence des communes se fait toujours sentir et provient notamment du fait que la présence d’un cercueil dans des lieux de vie festifs comme les salles communales est mal perçue.