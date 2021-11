C’est dans les colonnes de La Voix du Nord que le chef de l’État a annoncé qu’une troisième dose pourrait être bientôt généralisée pour l’ensemble de la population.

Après avoir annoncé le 9 novembre dernier dans son allocution, la justification d’une troisième dose pour les plus de 65 ans, Emmanuel Macron a affirmé ce jeudi soir qu’il n’excluait pas la généralisation d’une troisième dose pour l’ensemble de la population.

C’est auprès de nos confrères de La Voix du Nord que le chef de l’État qui s’est entretenu pendant une heure, a fait le point sur la situation sanitaire. Si ce dernier dit attendre « l’avis des autorités sanitaires » sur la nécessité d’une troisième, celle-ci pourrait être étendue à l’échelle nationale.

« Pour les immunodéprimés, les personnes âgées, on sait que le bénéfice-risque est positif. S’il s’avère qu’une troisième dose est efficace et nécessaire pour les autres publics, évidemment, on l’intégrera dans la logique du passe » a poursuit Emmanuel Macron.

Alors que la France entre désormais dans sa cinquième vague avec 20.366 nouveaux cas enregistrés au 18 novembre 2021, le pays vient de franchir la barre des cinq millions de doses de rappel injectées. De son côté, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, avait récemment indiqué au micro de France Inter, qu’un reconfinement n’était pas envisagé par l’exécutif. « Il n’y a absolument aucun reconfinement prévu aujourd’hui, ni de près ni de loin » avait souligné ce dernier qui « n’excluait rien par principe » tout en expliquant que sa mission de porte-parole se devait d’être transparent à l’égard des français.

Par Jérémy Renard