Ce lundi 22 novembre, le jeu Farming Simulator 22 est désormais disponible sur PC, Mac, Playstation 5, Xbox Séries X,S, Playstation 4, Xbox One et Stadia. Nous l’avons testé !

Trois ans après la sortie de son prédécesseur, le jeu Farming Simulator fait son grand retour sur PC et sur consoles. Le jeu de simulation agricole développé par la société suisse Giants Software connaît un succès grandissant depuis la sortie de son tout premier opus en 2008.

Les joueurs auront ainsi une multitudes de tâches à réaliser comme la gestion de la culture, de l’élevage et de nombreuses autres activités qui seront présentes dans cette nouvelle licence. Bien entendu, le concept reprendra celui des opus précédents, le but étant de développer sa ferme agricole, effectuer les récoltes et gérer l’élevage d’animaux pour ensuite vendre vos ressources pour pouvoir ainsi gagner votre croute !

Dès que vous lancez une nouvelle partie, le joueur a ainsi la possibilité de choisir entre trois modes de difficulté pour commencer sa carrière d’agriculteur. Bien entendu, il est préférable de commencer par le mode facile pour pouvoir être accompagné par le jeu qui n’a pas vocation à nous aider d’avantage dans les autres modes. L’avantage de démarrer une session débutant, vous laisse plus de choix et plus de ressources à votre disposition dès le début du jeu. Malgré cela, il vous est entièrement possible de customiser votre personnage avec la forme du visage ainsi que la tenue que vous souhaitez affecter à votre fermier.

Une nouvelle carte 100 % française !

Une fois votre fermier fin prêt, vous voilà propulsé sur l’une des trois gigantesques cartes du jeu. Des cartes où l’on peut parfois se perdre, celles-ci manquant parfois d’indications pour celles et ceux qui débutent dans le jeu de simulation.

Celui-ci offre toutefois la possibilité de conduire plus de 400 véhicules qui ont chacun leurs particularités

Les joueurs l’attendaient tous… Dans Farming Simulator 22, une nouvelle carte sera entièrement dédiée à la France sur les trois cartes que proposera cette nouvelle licence. De nouvelles cultures spécifiques comme le raisin et l’olive font également leurs apparitions dans ce nouvel opus très attendu. Nous avons également pu tester les chaînes de production sur ce titre qui joueront un rôle majeur dans l’évolution de votre ferme.

Et le moteur graphique ça donne quoi ?

Si le moteur graphique est plutôt bien réussi dans l’ensemble sur la modélisation des véhicules, celui-ci manque cruellement d’esthétisme sur le background du jeu. En effet, le rendu de ce nouvel opus sur des consoles nouvelles génération comme la Playstation 5 ou encore la Xbox séries X,S. est plutôt décevant comme nous avons pu le constater.

Les textures des bâtiments, de la végétation ou encore des PNJ (Players Non Joueurs) ne sont pas tout le temps lisses comme on aurait pu l’espérer comme dans le précédent opus. Ces quelques détails de rendu ne plomberont toutefois pas l’ambiance du jeu qui est brillamment réussie sur le plan technique. En effet, chaque tracteurs sont dotés d’une fonctionnalité qui leur est propre. Il vous faudra donc quelques heures de prise en main pour découvrir l’ensemble de ces véhicules dont certains d’entre eux vous donneront du fil à retordre.

Farming Simulator, c’est aussi la gestion de son élevage. Au programme, votre fermier pourra s’occuper de poules, vaches, chevaux, cochons et moutons pour les besoins de votre ferme.

Un tout nouveau mode de construction fait son apparition dans cette édition 2022.

Pour terminer

Trois ans après la sortie de son précédent opus, Farming Simulator 22 a su se repenser malgré quelques petits bugs graphiques et des bugs techniques qui plombent la jouabilité. On aurait également aimé avoir plus d’informations dès la création de notre personnage, ce qui peu prêter à confusion dans notre progression. Les véhicules restent toutefois divers et variés tout comme les missions nombreuses qui seront proposées à votre fermier.

Farming Simulator n’est pas le jeu de l’année certes mais pourra vous procurer de belles sensations de simulation. Un jeu qui plaira d’avantage aux agriculteurs qui ont pour habitude de conduire de vrais engins agricoles tout au long de l’année.

Par Jérémy Renard