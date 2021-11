La scène remonte au mardi 16 novembre dernier en marge du Congrès des maires.

Dans cette vidéo très largement relayée sur les réseaux sociaux qui fait désormais énormément réagir, on peut-y voir le Premier Ministre, Jean Castex, aux côtés du ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, serrer des mains à plusieurs reprises lors du Congrès des maires comme en témoigne le tweet ci-dessous du journaliste Julien Lécuyer.

Aucune personne présente dans la salle ne porte de masque et ces dernières ne respectent pas non plus les gestes barrières que l’exécutif ne cesse de marteler lors de ses conférences de presse. Après la publication de cette vidéo, de nombreux internautes ont vivement réagi.



« Les gestes barrières, c’est pour les gueux et la maltraitance de nos enfants. », s’indigne Sophie qui accompagne son Tweet d’une image montrant une classe d’enfants devant respecter les protocoles sanitaires à la lettre avec notamment le port du masque obligatoire en classe. Un masque souvent difficile à porter pour les petits dont nombreux d’entre eux expliquent qu’ils ont souvent beaucoup de mal à respirer.

Soirée 100% ch’ti ce mardi soir au ministère de l’@Interieur_Gouv où @GDarmanin avait invité les élus des Hauts-de-France, à l’occasion du congrès des maires. Gros succès pour l’invité surprise @JeanCASTEX! pic.twitter.com/nAvcvmlVcn — Julien Lécuyer (@JLcuyer) November 16, 2021

« Ces images sont désastreuses, pendant que les mêmes font le tour des plateaux pour parler 5ème vague, gestes barrière et demander de porter le masque lors des rassemblements … en extérieur !!! » poursuit un autre internaute.

De son côté, Matignon a précisé que l’ensemble des personnes qui étaient présentes lors de cette soirée, disposaient d’un pass sanitaire. Rappelons toutefois que les personnes qui sont vaccinées et qui disposent d’un pass sanitaire, n’empêchent pas la circulation du virus puisque ces dernières pouvant être tout de même porteuse du virus comme l’ont souligné de nombreux médecins.



Par La Rédaction