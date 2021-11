L’ancien ministre de l’Environnement, Nicolas Hulot, a affirmé ce matin au micro de BFMTV qu’il quittait définitivement la vie publique après les accusations d’agressions sexuelles dont il fait l’objet de la part de plusieurs femmes.

Une décision radicale ! Invitée ce mercredi sur BFMTV, Nicolas Hulot, a pris la décision de quitter définitivement la vie publique alors qu’un reportage d’« Envoyé Spécial » doit être diffusé ce jeudi dans lequel plusieurs femmes accusent l’ancien homme politique français d’agressions sexuelles.

Nicolas Hulot explique qu’il va quitter la présidence d’honneur de sa fondation. « Je le fais car je veux les protéger des salissures que je me prend et que je vais me prendre dans les jours qui viennent. » avant que ce dernier annonce quitter « définitivement la vie publique ».

Nicolas Hulot explique être « écœuré par » les accusations d’agressions sexuelles dont il fait actuellement l’objet. « A partir de maintenant, je vis pour mes amis, pour ma famille, je quittes mon engagement et je ne m’exprimerais plus. » a conclu ce dernier.

« Je sais qu’à partir de demain, le lynchage va commencer. Je veux le dire sans formule, sans élément de langage : ni de près ou de loin, je n’ai pas commis ces actes. Ces affirmations sont purement mensongères. » explique l’ancien ministre alors que ce jeudi 25 novembre, un numéro d’Envoyé Spécial diffusera le témoignage de plusieurs femmes qui accusent Nicolas Hulot d’agressions sexuelles.

Si Nicolas Hulot n’a pas souhaité s’étendre sur cette affaire, il explique toutefois face à Bruce Toussaint subir depuis près de 4 ans, « le poison de la rumeur, des insinuations parfois des accusations au grand jour. »

Par Jérémy Renard