Après Call Of Duty Vanguard et Battlefield 2042, c’est une autre licence qui annonce l’arrivée de sa bêta fermée, à savoir World War 3.

Ce mercredi 24 novembre, MY.Games et The Farm 51 ont annoncé l’arrivée imminente de la bêta fermée de World War 3. Le FPS tactique multijoueur dont la bêta ouverte est prévue pour mars 2022 va se dévoiler au fur et à mesure pour les joueurs qui attendent ce titre avec impatience.

Le jeu qui sera prochainement disponible sur la plateforme Steam en Free-to-Play courant 2022, s’apprête à accueillir un public plus large à la suite de l’Alpha test qui avait été lancé au mois de septembre pour World War 3.

Les joueurs qui ont déjà pu tester le jeu, pourront ainsi découvrir de nouveaux contenus implantés dans cette bêta fermée et pourront ainsi s’affronter sur des villes très détaillées comme Poliarny, Varsovie, Moscou ou encore la ville de Berlin. En plus des améliorations « in game » qui ont été apportées, d’importantes performances de stabilité y ont été apportées pour offrir un contenu de qualité aux joueurs.

La bêta fermée de World War 3 sera accessible à ceux et celles qui feront l’acquisition d’un pack de précommande, ainsi qu’aux joueurs de l’accès anticipé. De plus, ces vétérans recevront un lot d’objets en jeu d’une valeur de 43,99 euros, pour les remercier de leur soutien. Les joueurs pourront récupérer ces objets en se connectant à leur compte Steam via le site officiel du jeu.

Par Jérémy Renard