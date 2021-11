Avec l’arrivée massive de la cinquième vague, le gouvernement a pris de nouvelles mesures pour contrer l’épidémie de Covid-19. Le point sur les dernières annonces d’Olivier Véran et de Jean-Michel Blanquer.

Après avoir tenu un Conseil de défense ce mercredi, l’exécutif a tenu ce jeudi une conférence de presse pour faire un point sur la situation épidémique et annoncé la mise en place de nouvelles mesures visant à contrer l’épidémie.

Face à la dégradation de la situation sanitaire en Europe, Olivier Véran et Jean-Michel Blanquer se sont exprimés face à la presse. Voici ce qu’il faut retenir de ces annonces.

Une troisième dose de vaccin ouverte à tous les plus de 18 ans

C’est l’une des annonces principales de cette conférence de presse tenue par les deux ministres ce jeudi. La troisième dose qui était jusqu’à présent accessible aux plus de 65 ans depuis le mois de septembre est désormais étendue à l’ensemble des français âgés de plus de 18 ans qui peuvent dores et déjà prendre rendez-vous sur les plateformes médicales comme Doctolib. Le site qui connait depuis quelques minutes une forte affluence, le rendant souvent indisponible pour la prise de rendez-vous.

« Désormais, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adultes âgés de 18 ans et plus, dès cinq mois après leur dernière injection. En pratique, cela concerne 25 millions de Français, dont 6 millions ont déjà reçu leur rappel”, a indiqué ce jeudi Olivier Véran qui a précisé qu’« au bout d’un certain temps, l’immunité diminue ».

« A compter du 15 janvier, le pass sanitaire de tous les autres publics ne sera plus actif si le rappel n’a pas été fait dans le délai de sept mois après la dernière injection. » Olivier Véran, le jeudi 25 novembre 2021

Cette dose de rappel qui peut être effectuée six mois après avoir reçu la précédente dose, permettra le maintien du pass sanitaire. Dans le cas où les personnes ne souhaiteraient pas bénéficier de cette troisième dose, leur pass sanitaire sera désactivé 7 mois après la dernière dose, comme l’a confié le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Pour les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner d’une troisième dose de rappel, ces derniers devront être en mesure de présenter le résultat d’un test négatif tout comme les personnes qui n’ont pas encore reçues leur première dose de vaccin. Une mesure précédemment annoncée par l’exécutif pour les plus de 65 ans dont leur pass sanitaire prendra fin au 15 décembre si ces derniers n’ont pas été vaccinés.

Dans son allocution de ce jeudi, Olivier Véran précise que toutes les personnes présentant un pass sanitaire recevront une alerte via l’application « Tous Anti Covid » concernant la date d’approche de la désactivation de leur document pour ainsi pouvoir prendre le temps faire leur rappel de troisième dose.

La validité d’un test PCR passe de 72 à 24 heures

A compter du lundi 29 novembre, les tests PCR et antigéniques verront leur durée de validité diminuer de 72 heures à 24 heures. « A compter de lundi prochain, les tests PCR et antigéniques qui donnent accès au pass sanitaire (…) et qui aujourd’hui sont valables 72 heures, verront leur validité réduite à 24 heures. » a annoncé Olivier Véran ce jeudi lors de cette conférence de presse.

Les tests PCR et antigéniques continueront, comme à l’heure actuelle d’être facturé aux personnes non-vaccinés qui souhaitent se faire tester, sauf si ces dernières sont symptomatiques et présentes une ordonnance ou alors si ces dernières sont désignées comme étant cas contact.

La fin de la fermeture systématique d’une classe de maternelle ou de primaire

L’information avait été révélée hier soir par BFMTV, elle a ainsi été confirmée ce jeudi par Jean-Michel Blanquer qui annonce que plus aucune classe de maternelle et primaire ne ferma systématiquement si un élève est contaminé.

Une mesure qui est déjà mis en place dans les collèges et lycées.

« Lorsqu’un élève est testé positif, tous les élèves de la classe sont testés à leur tour et seuls les élèves testés positifs restent à la maison », a ainsi précisé Jean-Michel Blanquer.

Cette nouvelle mesure qui sera effective dès lundi prochain dans l’ensemble de ces établissements scolaires.

Le maintient des gestes barrières et le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics fermés

Avec le regain épidémique, c’est une mesure que nous devions redouter. Le port du masque redevient obligatoire dans tous les lieux publics fermés, même pour les personnes vaccinées qui présentent un pass sanitaire.

Cette mesure sera également en vigueur pour les marchés de Noël dont la présentation du pass sanitaire sera obligatoire, comme l’a souligné le ministre de la santé.

Revivez la conférence d’Olivier Véran et de Michel Blanquer, en trois minutes (L’OBS)

Par La Rédaction