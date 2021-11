Les faits se sont produits ce lundi 30 novembre en plein cours dans ce lycée parisien.

Ce lundi après-midi, une professeure de mathématique qui enseigne au lycée Montaigne situé dans le VIe arrondissement de Paris et connu pour son cadre prestigieux, a été violemment agressée par l’un de ses élèves de seconde.

Selon LCI, l’élève, âgé de 15 ans a fait tomber sa calculatrice pendant le cours de mathématique. L’enseignante lui a alors lancé une remarque que le jeune homme n’aurait pas du tout apprécié. Ce dernier s’est immédiatement levé de sa chaise avant de s’opposer à elle, font contre front. La professeure de mathématique a ensuite reçu trois coups de poing au visage ainsi que deux dans le dos.

L’élève a été interpellé

La victime est tombé au sol tandis que plusieurs autres élèves de la classe ont tenté de s’interposer, repoussant ainsi l’agresseur. La professeure, le visage en sang, a été prise en charge par le CPE prévenu par la classe. L’agresseur a quant à lui été interpellé par la police.

Le rectorat de Paris a immédiatement réagi après les faits. Il condamne « la violence des faits et apporter son total soutien au professeur et à l’ensemble de l’équipe éducative » puis d’ajouter l’ouverture d’une « cellule psychologique sera mise en place dès mardi matin pour l’ensemble des personnels et élèves de l’établissement. »

La direction académique doit se rendre sur place ce mardi matin aux côtés des élèves et du corps enseignant.

Par Jérémy Renard