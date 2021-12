En juillet dernier, Snapchat comptait 293 millions d’utilisateurs actifs quotidiens dans le monde. Par rapport à 2020, il s’agit d’une hausse de 23%. En France, on recense près de 17 millions d’utilisateurs quotidiens de Snapchat. Un tel succès explique assurément le souhait de nombreuses personnes de surveiller Snapchat.

Pourquoi Snapchat est-il populaire parmi les jeunes ?

Snapchat est une application mobile de partage d’images, de photos, de vidéos et de messages. Initialement, cette application ne permettait le partage des contenus que pendant une courte période. Snapchat est populaire parmi les jeunes, car elle permet de personnaliser les contenus via différents filtres et emojis.

Basée sur le partage privé de contenus, Snapchat séduit les jeunes, car ceux-ci se sentent en sécurité pour partager leurs informations personnelles. Cependant, cette fonctionnalité de partage privé complique les parents qui souhaitent surveiller le Snapchat de mon fils.

Outre la surveillance des activités sur Snapchat des enfants, les personnes veulent savoir comment surveiller un compte Snapchat pour d’autres raisons. Les personnes cherchent, par exemple, à surveiller le Snapchat de leur conjoint. Un employeur pourra vouloir s’assurer que ses employés ne perdent pas de temps sur Snapchat ou cherchent à partager, via cette application, des données sensibles sur l’entreprise. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, recherchez simplement sur Google comment installer mspy et passez directement à l’utilisation

Les risques pour les enfants sur Snapchat

Sur Snapchat, les jeunes font face à plusieurs risques potentiels :

La cyberintimidation :

Les réseaux sociaux sont en un lieu propice à la cyberintimidation. Bien que les images Snap soient éphémères, elles peuvent être capturées et trafiquées. Elles seront utilisées pour harceler l’adolescent.

Commercialisation des photos

Les conditions d’utilisation de Snapchat stipulent que tout contenu publié lui appartient officiellement. Les photos des jeunes peuvent donc faire l’objet d’une commercialisation.

Le sexting

Snapchat est le repère des adeptes du sexting, pratique consistant à s’envoyer des contenus sexuellement explicites.

Les prédateurs sexuels

Les prédateurs sexuels en quête de victimes utilisent également Snapchat.

Les troubles d’anxiété

Une étude américaine de 2017 a montré que Snapchat pouvait provoquer un sentiment d’anxiété chez les utilisateurs plus jeunes.

Impact négatif sur l’image corporelle

Tout comme d’autres réseaux sociaux, Snapchat a des effets néfastes sur l’image corporelle des jeunes utilisateurs.

Quelle est la meilleure manière de surveiller Snapchat ?

mSpy est la méthode la plus efficace pour réaliser un Snapchat contrôle parental optimal. D’un point de vue général, cette application de surveillance vous permet de garder un œil à distance sur toutes les activités de vos enfants sur Snapchat.

Dans le détail, mSpy permet de consulter et d’accéder à tous les messages, photos, vidéos, images et contenus multimédias de votre enfant sur l’application Snapchat. Même si le contenu a été éliminé, vous pourrez toujours y accéder via votre propre panneau de commande de mSpy. Bien que les snaps soient éphémères et disparaissent après 10 secondes, mSpy vous permet de les consulter malgré tout.

En outre, vous pouvez accéder à des données telles que la date et l’heure d’échange de contenus multimédias. La durée des séquences vidéo et des conversations sur Snapchat sont également consultables.

Qu’est-ce que mSpy offre d’autre ?

Hormis ces fonctionnalités pour surveiller Snapchat, mSpy vous permet de suivre votre enfant via un outil de géolocalisation puissant. Tous les autres réseaux sociaux peuvent faire l’objet d’une surveillance. Il est également possible de réaliser des captures d’écrans des activités en ligne de votre enfant et d’avoir accès à son historique d’appels.

mSpy inclut d’autres fonctionnalités de surveillance telles qu’un enregistreur de frappes ou keylogger. Celui-ci permet de consulter toutes les touches activées sur le clavier de la cible. Il est donc possible de déterminer la teneur de tous les messages.

Vous avez également accès à la fonctionnalité de geofencing ou géorepérage. Celle-ci permet de délimiter des zones sûres et à risques pour la cible. En cas de franchissement de ces zones, mSpy vous avertit sur votre panneau de commande. Enfin, vous pouvez consulter les réseaux Wi-Fi fréquentés par l’utilisateur ciblé. Vous pouvez ainsi déterminer ses itinéraires.

Conclusion

Populaire parmi les jeunes, l’application Snapchat comporte de nombreux risques pour leur santé mentale, mais également pour leur intégrité physique. Pour suivre Snapchat, le recours à l’application de surveillance mSpy est la meilleure méthode disponible sur le marché.

Par La Rédaction