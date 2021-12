En effet, il existe actuellement différents modes de transactions numériques à part Bitcoin et Ethereum. La technique proposée par Ripple en fait partie. Ce réseau dispose d’ailleurs du jeton XRP, un des plus réputés du domaine. Envie d’en savoir plus à ce sujet ? Zoom sur les détails qui entourent le réseau et sa cryptomonnaie.

Ripple : de quoi s’agit-il ?

Ripple peut d’une part être défini comme étant une entreprise privée qui développe une technique d’échange et de transaction qu’est RippleNet. Il peut également être considéré comme un réseau permettant de réaliser un paiement numérique, autrement dit, un transfert d’argent qu’il s’agisse de la cryptomonnaie ou du Dollar. Enfin, il est aussi possible de le définir par un mode de règlement brut en temps réel ou RBTR de l’entreprise Ripple. Ce réseau est assez particulier vu qu’il emploie son propre jeton que l’on connaît tous par XRP.

Ripple : intérêt et objectif

Le genre d’approche de XRP se différencie de celui des autres crypto-devises. Ce qui fait en sorte que Ripple se démarque petit à petit face au Bitcoin. Si ces derniers incitent les utilisateurs à se détacher des banques et des autres entités financières, Ripple a pour but de faciliter les transactions sur le web. Ainsi, il propose un protocole d’échange d’actif et d’envoi de fonds pour les paiements que vous réaliserez seront plus simples, rapides et pas chers. A savoir que les étapes nécessaires à la réalisation de ces transactions s’avèrent extrêmement lentes. Ce qui ralentit davantage le processus de paiement au point d’augmenter largement le délai d’attente. Avec ce réseau développé par Ripple, une transaction instantanée vous simplifiera la tâche. En vue de l’absence d’intermédiaire, les frais seront moins onéreux et plus efficaces.

Le fonctionnement de la crypto XRP ou Ripple

Le fonctionnement de Ripple fait en sorte que les transactions soient moins chères que celles d’un paiement classique. En premier lieu, ce mode de paiement ne dépend pas de la blockchain. En second lieu, la transaction ne nécessite pas des preuves d’enjeu et encore moins de protocole de preuve de travail. Ce qui réduit amplement les frais et accélère le processus. D’ailleurs, une technologie propre au réseau sera appliquée pour vérifier et traiter le paiement. Il s’agit du Ripple Protocol Consensus Algorithm.

Mis à part cela, un support Gateway est utilisé par Ripple pour que les transactions se fassent correctement entre les deux parties. Il garantit la fiabilité et le bon aboutissement de ce paiement. Le Gateway concerné reçoit les devises sur des adresses publiques via RippleNet. Il le reçoit également de la même manière. Une fois que les particuliers et les entreprises se seront inscrits et ont lancé une passerelle, les XRP serviront de monnaie intermédiaire menant aux cryptomonnaies. À noter que la passerelle ici créée leur permettra d’agir en tant qu’intermédiaire afin que le paiement ou la transaction se fasse.

Les avantages liés à l’utilisation de Ripple

Indépendant des autres techniques et infrastructures connues dans le domaine de la crypto, la XRP procure un bon nombre d'avantages, qui intéressent largement les utilisateurs.

Polyvalent

Ripple peut être utilisé dans tous les secteurs d’activités, où que vous soyez et peu importe le moment. Vous allez pouvoir acheter de la devise dans toutes les circonstances. Il s’agit d’un avantage qui découle du fait qu’il n’a pas été conçu pour remplacer une technique de transaction classique ou déjà en vigueur sur la toile.

Instantanée

Niveau rapidité et instantanéité, XRP surpasse amplement Ethereum et Bitcoin. Dites, donc, adieu aux transactions lentes en optant pour le réseau de transfert proposé par Ripple. Contrairement à Blockchain, les paiements que vous effectuerez seront vérifiés, voire validés en moins d’une minute ou plus exactement en 5 secondes.

Bon marché

Les utilisateurs se plaignent souvent à cause des frais de transaction élevés de certaines cryptomonnaies. Heureusement, avec l’aide de Ripple, vous allez bénéficier de frais moins chers, dont l’augmentation est quasi-insignifiante.

Pré-minage

XRP propose effectivement des jetons pré-minés. Il s’agit d’une solution qui accélère largement la transaction vu qu’il n’y a plus besoin de miner la monnaie. En plus, le fait que le jeton soit pré-miné semble aussi être une solution économique.

Décentralisé

Il s’agit sans doute du principal intérêt de l’utilisation de la technologie de Ripple. Elle est ouverte à tous ceux qui veulent créer une passerelle pour échanger de la monnaie vu qu’aucune entité centrale ne tire les ficelles. Néanmoins,Ripple s’adresse surtout aux banques et aux grandes entreprises financières comme MoneyGram et Interbank.

Ripple : réel ou pas

De manière générale, Ripple se définit comme étant une solution pour assurer les transactions via Ripple. Bien que beaucoup d’entreprises l’acceptent déjà, sa notoriété ne peut toujours pas rivaliser avec celle de Bitcoin qui est reconnu et employé à travers le monde entier. Ce qui implique donc qu’il n’est pas encore possible de le considérer tel de l’argent réel ou pour acheter des services et des biens.

Ripple ou XRP : qu’en est-il des frais ?

Les frais de transaction proposés par Ripple sont presque insignifiants. Et qui plus est, ils font partie des frais les plus stables du domaine de la crypto. Pour plus de détails, les frais normaux de transaction sont estimés à 0,0001$. Toutefois, il arrive à certains moments que les frais augmentent à cause d’une forte fréquentation des réseaux. L’augmentation va donc atteindre 0,0004$. Un coût qui s’avère encore très adorable étant donné le fait que RippleNet prend aussi en charge les transactions internationales.