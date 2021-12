Ce mardi 30 novembre, la Grèce a annoncé qu’elle allait prochainement rendre obligatoire la vaccination contre le Covid-19 pour les personnes âgées de 60 ans et plus.

Face à la flambée épidémique et à l’arrivée du nouveau variant Omicron en Europe, la Grèce a décidé de renforcer ses mesures concernant la vaccination. Dès le 16 janvier 2022, les personnes âgées de 60 ans et plus devront se faire obligatoirement vacciner sous peine d’une amende, ont annoncé les autorités.

« C’est le prix à payer pour la santé ! » Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre Grec

Pour le Premier ministre, Kyriakos Mitsotakis, celui-ci explique avoir pris cette décision à contre cœur, précisant qu’elle était nécessaire pour protéger la population grec âgée, dont bon nombre d’entre eux n’ont toujours pas été vaccinés.

Près de 520.000 personnes âgées de plus de 60 ans n’ont pas encore reçu une première dose de vaccin. Les autorités entendent désormais faire changer l’add-on pour que ces personnes les plus vulnérables au virus soient vaccinées au plus vite. Dès le 16 janvier, toute personne âgée de 60 ans et plus devront être en mesure de justifier d’une première dose de vaccination « sous peine de se voir infliger une amende administrative de 100 € par mois » a ainsi déclaré le Premier ministre lors d’une réunion du cabinet.

Les personnes actuellement non vaccinées en Grèce ne peuvent pas entrer dans plusieurs lieux publics clos comme les restaurants, cinémas, les salles de sport, les musées ou encore les expositions et autres évènements en intérieur, même si ces dernières présentes un test négatif.

Par Jérémy Renard