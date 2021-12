Un couple et leurs deux enfants ont pu constater à leur réveil, qu’une grosse partie de leurs décorations de noël, avaient disparu en une nuit alors qu’elles trônaient dans le jardin familial.

Alors que les fêtes de noël approchent à grands pas, de nombreuses familles ont déjà commencé à décorer leurs maisons et jardins. Comme tous les ans, Isabelle et ses deux enfants ont plaisir à décorer leur jardin de leur maison située rue Jean Jaurès à Leuville-sur-Orge dans l’Essonne.

Une vingtaine d’objets lumineux qui font le bonheur des enfants et des riverains du quartier dès la nuit tombée. Un bonheur de courte durée cette année quand la famille a découvert ce mercredi matin qu’une grosse partie de ses décorations de noël avaient disparu dans le jardin. Il ne reste désormais que quelques éléments suspendus au toit de la maison.

« Chaque année on adore décorer notre jardin, on est dégouté ! » Isabelle

« Cela fait près de huit ans qu’on décore notre jardin et nous n’avions jamais eu de soucis… on est dégouté et on ne veut plus rien faire ! » déplore Isabelle enceinte de son troisième enfant.

La maman a tenu à informer plusieurs pages Facebook d’autres communes pour signaler les faits et prévenir ainsi d’autres riverains. « Quand j’ai vu toutes les maisons sur Linas ou Montlhéry qui sont décorées, j’ai préférer alerter les pages Facebook des communes pour éviter que ce genres d’incidents ne se reproduisent. »

La famille a déposé plainte au commissariat d’Arpajon. La police municipale de la commune a également été informée des faits.

Une dizaine de sapins volés à Étampes

Ces faits surviennent quelques jours après le vol d’une dizaine de sapins dans la commune d’Étampes comme l’a signalé la mairie de la ville sur sa page Facebook : « Près de 500 sapins de Noël ont été installés la semaine dernière dans les différents quartiers de la Ville et déjà une dizaine d’entre eux ont disparu du paysage ». Cette dernière qui ajoute que « Les agents municipaux qui les ont installés sont vraiment dépités de voir leur travail mis ainsi à mal. »

La ville qui lance un appel à la responsabilité et au civisme pour que cesse des vols qui peuvent faire l’objet de poursuites pénales.

*Le prénom a été changé

Par Jérémy Renard