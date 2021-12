[Contenu Sponsorisé]

Les français boivent du café le matin au petit déjeuner, pendant la pause au bureau ou après le repas du midi. Durant la dernière décennie, le café en capsules ou en dosettes s’est installé dans nos foyers avec une progression de 220 % en moins de 10 ans, bien qu’elles soient de plus en plus boudées à cause de l’impact des capsules sur la planète.

Quelles machines utilisent le plus les Français ?



Une étude menée par Que Choisir en 2017 montre que 52 % des foyers possèdent une machine à capsules. Dans 80 % des cas, celle-ci est utilisée au quotidien. Même si le café filtre reste apprécié, notamment le matin, la préférence des Français va à l’expresso avec 38 % des votes. Les foyers combinent donc une machine à filtre (qui restent tout de même les plus utilisées) et une autre à capsules pour profiter du plaisir d’un expresso à la maison à n’importe quel moment.

Malgré tout, la machine à capsules est souvent décriée et on l’accuse de générer beaucoup de déchets et de ne pas être fiable en termes de longévité.

Pour parer à ce problème, et dans l’optique de faire de la qualité plutôt que de la quantité, le café en grains revient en puissance et obtient la préférence des puristes.



Quelles différences entre les machines à capsules et les machines à grain ?



Les machines à capsules sont appréciées des consommateurs de café pour plusieurs raisons dont le temps car il est très simple et rapide de préparer sa boisson. Le budget représente aussi certainement un critère décisif. Effectivement, le coût de la machine est relativement modéré selon les marques. Ce sont des machines faciles à utiliser et pratiques, car les capsules sont déjà dosées. Cependant, le prix au kilo du café en capsules est élevé.



Les machines avec broyeur de grains ont leur public. Plus coûteuses à l’achat, bien que certaines soient très design, telles que les machines à café à grains de l’italienne De Longhi, et donc qui font aussi office d’objet de décoration dans la cuisine, on constate que le coût est amorti au bout de 5 ans seulement. En effet, le prix au kilo du café en grains (qui produit par ailleurs beaucoup moins de déchets) peut être 6 fois inférieur à celui des capsules. La boisson obtenue est d’une qualité supérieure, car le café est moulu à la demande sur le moment. L’avantage est également de pouvoir varier les types de café, d’explorer les différents arômes et le mélanger instantanément avec du lait fraichement moussé notamment, et donc de sortir d’une standardisation imposée par les capsules et les dosettes.



Conseils pour trouver la machine faite pour vous



Les machines à café ont chacune leur public. L’important est de déterminer vos critères avant de réaliser un achat.

Combien de tasses de café buvez-vous par jour ? Quelle importance accordez-vous à la qualité de votre café ? Si vous êtes un gourmet amateur de café, vous aimez sûrement la fraîcheur et la richesse d’arômes du café fraîchement moulu.

Est-il important pour vous de faire votre café rapidement le matin ? Si c’est le côté pratique qui l’emporte, vous vous dirigerez certainement vers les capsules.

Il est également intéressant de cibler votre engagement écologique. En effet, l’impact environnemental rentre en jeu avec l’empreinte de la fabrication d’une machine ainsi que le recyclage des déchets générés.



Si vous l’entretenez convenablement, votre machine vous accompagnera de nombreuses années après son achat. C’est une raison de plus pour s’accorder le temps de choisir en fonction de votre affinité avec la fameuse boisson chaude.