Les images font le tour des réseaux sociaux depuis quelques heures.

Plusieurs influenceuses ont été reçues au Ministère par la Ministre Marlène Schiappa. Si ces dernières étaient venues y aborder un thème important concernant les violences faites aux femmes, la séquence montre une toute autre ambiance au sein du Ministère.

Dans cette séquence plutôt surréaliste, on peut-y voir Isabeau, Neverly, Mehault, Maïssane et Victoria Mehault, des jeunes femmes issues de plusieurs programmes de téléréalité, en train de s’entretenir avec la Ministre mais ces dernières ne semblent plus s’amuser que de participer à une réunion sérieuse.

« Qu’est ce qu’on rigole chez Marlène Schiappa, tu veux des cocktails, et bas il y en a pas… »

Téléphones en main, sans masque et ne respectant pas les distanciations, les jeunes femmes s’amusent à se prendre en photo tout en racontant de mauvaises blagues. Magali Berdah, leur agent, tente à plusieurs reprises de reprendre les jeunes femmes qui n’ont pas l’air vraiment de s’intéresser au sujet qui est pourtant au centre de l’actualité depuis plusieurs mois.

la séquence qui a été diffusée ce jeudi soir dans Touche pas à Mon Post fait depuis débat sur les réseaux sociaux.

Magalie Berdah prend la défense des jeunes femmes

Face à la situation plutôt tendue en plateau, Magalie Berdah qui était présent lors de cette réunion aux côtés des influenceuse à réagi en plateau : « Nous, on est allé là-bas, on a parlé de harcèlement, de prostitution, de violences faites aux hommes et aux femmes, de harcèlement sur les homos sexuels. » a confié cette dernière.

Par Jérémy Renard