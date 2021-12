[Contenu Sponsorisé]

En 2019, la France comptait près de 866.000 enseignants sur l’ensemble du territoire. Parmi deux, de nombreux professeurs de français plus communément appelé professeur de lettre.

En 2021, le métier de professeur de français a considérablement évolué. Ces enseignants qui enseignent la maîtrise solide de la langue française et de la culture générale sont des atouts importants pour la réussite scolaire des élèves.

Le professeur de français qui enseigne sa matière à des élèves du secondaire dès leur arrivée au collège, (de 11 à 18) jusqu’à la fin du lycée a pour rôle de donner de solides bases sur la structure de la langue, à savoir la grammaire, le vocabulaire ou encore l’expression écrite. La maîtrise de l’orthographe est un élément important de la langue française que les enseignants tentent de transmettre comme ils peuvent à une nouvelle génération d’étudiant 2.0 qui ont souvent plus l’habitude d’écrire des SMS sans spécialement se soucier de l’orthographe.

Un salaire en déclin par rapport aux autres pays

Dans une récente étude publiée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et relayée par nos confrères du Parisien, le salaire d’un professeur de français se retrouve à neuvième place des pays de l’OCDE.

Sur l’année 2020, le rapport fait savoir qu’un professeur de français exerçant en primaire, perçoit un salaire moyen de 38.555 € annuel comprenant les primes et les allocations). Au collège, un enseignant français perçoit 43.481 € (annuel moyen) et 48.769 euros (annuel moyen) pour ce qui concerne l’enseignement au lycée pour un professeur de français.

En Allemagne, un enseignant français perçoit 69.300 € (annuel moyen) pour l’enseignement en primaire, 76.385 € (annuel moyen) pour l’enseignement au Collège et 80.837 € (annuel moyen) pour l’enseignement au lycée.

Si les différents candidats à la présidentielle de 2022 promettent de revaloriser le salaire des enseignants, s’alignant ainsi sur ceux des pays voisins, les professeurs n’ont toutefois pas l’impression d’être écoutés par les politiques.

D’autant plus que ce leurs conditions de travail se détériorent de plus en plus chaque année, avec des élèves de plus en plus nombreux dans les classes et une insécurité qui s’installe dans plusieurs établissements.

Par Jérémy Renard