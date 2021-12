Le premier concours de Miss Esthétique se déroulera le 27 février prochain à la Cigale à Paris. Un concours ouvert à toutes les femmes qui fait toutefois polémique.

Un nouveau concours de beauté parmi tant d’autres… La première édition de Miss Esthétique France est désormais lancée et se tiendra à Paris au début de l’année 2022. Cette cérémonie ouverte à toutes les femmes, aura pour but d’élire la candidate pour sa plastique et sa personnalité pendant une année.

30 candidates, dont des transgenres, ont été retenues pour participer au concours Miss Esthetique France

Si les participantes doivent être majeure pour pouvoir participer au concours, aucune autre restriction n’est sont soumises aux candidates (comme par exemple la taille ou le poids).

Le casting qui a débuté le 20 septembre dernier est désormais fermé. Les 30 participantes qui seront retenues, s’envoleront prochainement pour le Maroc afin de préparer ce concours. Ces dernières seront reçues à l’hôtel Pearl de Marrakech et seront suivies par plusieurs journalistes et membres de l’organisation dans cette préparation avant la grande cérémonie qui se déroulera le 27 février 2022 à la Cigale à Paris.

La cérémonie, qui sera diffusée en direct sur internet et les réseaux sociaux, sera présentée par Jean-Michel Maire, ancien journaliste et chroniqueur actuel dans Touche pas à mon Poste. Ce dernier sera accompagné de l’emblématique candidate de téléréalité, Milla Jasmine, connue pour son franc caractère.

Un concours qui est loin de faire l’unanimité

Si le concours met en l’avant l’égalité et la diversité chez les femmes, celui-ci est loin de faire l’unanimité au sein de la société. Celui-ci a même fait l’objet d’un débat dans l’émission Touche Pas à Mon Poste. En effet, plusieurs chroniqueurs dont Gilles Verdez, ont trouvé surprenant qu’un concours de beauté puisse offrir un bon de 15.000 euros pour des opérations de chirurgie esthétique à la candidate qui remportera le concours de beauté ayant pour but d’élire une femme pour sa beauté naturelle.

Jean-Michel Maire, présent également en plateau, a défendu ce nouveau concours dont il est le maître de cérémonie : « C’est un concours qui n’exclut pas la chirurgie esthétique, qui rompt avec les archaïsmes des anciens concours de beauté d’un autre temps ! Cette fois-ci, il suffit de se sentir belle, de parler français, d’habiter dans un pays francophone et être majeure, c’est tout. La chirurgie esthétique ne se limite pas aux implants mammaires ou fessiers… Miss Esthétique pourra se servir des 15.000 euros pour des soins esthétiques ou une thalasso. » a-t-il déclaré.

Ce dernier a été rejoint par le chroniqueur Guillaume Genton qui a mis en avant ce concours de Miss nouveau genre : « Il faut vivre avec son temps ! Aujourd’hui, une française sur dix a eu recours à la chirurgie esthétique. Je trouve ça cohérent qu’on puisse mettre en valeur ces femmes qui sont totalement exclues des concours comme Miss France ! Qui a le monopole des critères de beauté ? Le comité Miss France ? ».

Par Jérémy Renard