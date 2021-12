Le Comité consultatif national d’éthique a approuvé ce vendredi, l’ouverture de la vaccination à tous les enfants de 5 à 11 ans, sans leur imposer de pass sanitaire. Un avis très attendu par le gouvernement.

Une nouvelle étape vers l’élargissement de la vaccination en France. L’instance (CCNE) a donné son accord pour vacciner contre le Covid-19, tous les enfants dont la tranche d’âge est comprise entre 5 et 11 ans, sans leur imposer de pass sanitaire, rapporte l’AFP.

#Covid: le comité d'éthique (CCNE) approuve l'ouverture de la vaccination à tous les 5-11 ans #AFP pic.twitter.com/0N4qEEQPIp — Agence France-Presse (@afpfr) December 17, 2021

« Il est important de vacciner les enfants et que cette vaccination soit bien suivie » a déclaré l’obstétricienne et membre du CCNE, Alexandra Benachi, lors d’une conférence de presse ce jeudi. Le Comité d’éthique a toutefois insisté sur le fait de ne pas rendre obligatoire le pass sanitaire. « Il ne faut absolument pas que cette vaccination soit obligatoire pour les enfants » et « il est impossible d’envisager un pass sanitaire pour cette tranche d’âge » a-t-elle précisé, tout comme l’instance l’a mentionné dans sa décision officielle.

Le gouvernement a souligné qu’il compte suivre les avis de plusieurs instances telles que le Conseil d’orientation de la stratégie vaccinale ainsi que la Haute autorité de santé, lesquelles pourraient se prononcer très prochainement. Selon un sondage Elabe pour « l’Express », plus de 68% des parents sont opposés à la vaccination de leurs enfants dont 47% affirment y être très opposés.

Par Abdraman Abakar