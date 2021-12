Ce jeudi soir, Cyril Hanouna lançait sa toute nouvelle émission politique intitulée Face à Baba sur C8. En fin d’émission, le Stanislas Rigault, président de Génération Zemmour, a été agressé verbalement par Raquel Garrido.

Eric Zemmour, a été le premier candidat politique à venir débattre ce jeudi dans la toute nouvelle émission de Cyril Hanouna, à savoir, « Face à Baba ». Une nouvelle émission diffusée sur C8 qui a réalisé de belles audiences avec plus de 2 millions de téléspectateurs qui étaient au rendez-vous.

Si au cours de la soirée, certains débats étaient particulièrement tendus entre les intervenants et le candidat à la présidentielle de 2022, un incident s’est produit en toute fin d’émission, dans les couloirs de la chaîne.

« T’es dégueulasse ! Sucer la b*** de ton chef à la télé, tu trouves ça glorieux » Raquel Garrido face à Stanislsas Rigault, ce jeudi 16 décembre dans les couloirs de C8

Dans cette scène qui a été filmée avec un téléphone portable puis diffusée sur les réseaux sociaux via le compte Twitter du journalise Jules Torres du média Valeurs actuelles, on peut-y voir Stanislsas Rigault, le jeune président de Génération Zemmour insulté violemment par Raquel Garrido, membre du parti de La France Insoumise. « T’es dégueulasse ! Sucer la b*** de ton chef à la télé, tu trouves ça glorieux » peut-on l’entendre hurler dans les couloirs de l’émission avant d’être rejointe par Alexis Corbière qui s’en prend également au jeune homme de 22 ans. « On en a assez que vous nous salissiez ! » répond ainsi le Porte-parole de Jean-Luc Mélenchon

Une séquence qui fait suite au débat très houleux qui s’est tenu en direct entre le membre de la France Insoumise, Alexis Corbière, et le jeune homme qui soutien Eric Zemmour. Lors de sa prise de parole, Stanislas Rigault avait évoqué les propos tenus par la députée du LFI, Danièle Obono lors de son passage dans l’émission des Grandes Gueules sur RMC.

Cette dernière avait hésité à dire « vive la France » alors qu’elle était en plateau. Danièle Obono avait également fait polémique après avoir pris la défense du groupe ZEP en 2021, groupe mis en examen pour avoir chanté « Nique la France. »

Par Jérémy Renard