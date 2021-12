Il ne sera pas possible de se rassembler sur les Champs-Élysées pour fêter le passage de la nouvelle année en raison de la crise sanitaire et de l’arrivée de la cinquième vague.

C’est encore une nouvelle année qui ne pourra pas être fêtée en grande pompe ! La ville de Paris vient en effet d’annoncer à contre cœur que les festivité qui étaient « prévues pour la soirée du 31 décembre sur les Champs-Élysées sont annulées suite aux annonces du Gouvernement et à l’invitation du Préfet de police et des autorités sanitaires. » peut-on ainsi lire.

C’est la deuxième fois que la ville de Paris est obligée de prendre cette dure décision, sur les recommandations de la préfecture de police mais aussi de l’Agence régionale de Santé (ARS).

Une décision qui intervient après les dernières annonces de Jean Castex pour faire face à la cinquième vague épidémique du Covid-19

Vendredi dernier, Jean Castex s’était exprimé sur les nouvelles mesures recommandées pour les fêtes de fin d’année et le rappel de l’importance des gestes barrières à adopter. « Moins on est nombreux, moins on prend de risques » avait déclaré le Premier Ministre.

De son côté, la Préfet de Paris a pris plusieurs arrêtés, interdisant ainsi la détention d’artifices ainsi que la distribution de carburant dans des contenus individuels du vendredi 24 décembre 2020 à 20h00 au lundi 3 janvier 2021 à 8h00 sur toute l’Ile-de-France.

Par La Rédaction