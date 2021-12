Le chanteur âgé de 28 ans a été poignardé à mort dans les coulisses du festival Once Upon a Time ce samedi. Le festival qui a été immédiatement annulé à la suite de ce drame.

Le monde du rap US est en deuil depuis samedi après le décès tragique du rappeur américain Drakeo the Ruler, poignardé à mort en marge du festival Once Upon a Time de Los Angeles.

Les faits se sont produits aux environs de 20h30, quand le rappeur se trouvait dans les coulisses de l’évènement. Selon le site TMZ, une bagarre a éclaté en backstage pour des raisons qui restent à déterminer, au cours de laquelle le rappeur a été poignardé à mort.

Transporté en urgence vers un hôpital de Los Angeles, Drakeo est décédé quelques instants plus tard des suites de ses blessures. Les premiers éléments de l’enquête indiquent que le jeune homme aurait été poignardé au cou mais les investigations se poursuivent.

Suite aux faits, les organisateurs ont immédiatement fermé le festival qui devait accueillir des têtes d’affiche comme Snoop Dogg ou encore 50 Cent. Snoop Dogg qui a également réagi dans une longue publication qu’il a posté sur son compte Twitter, adressant ainsi ses condoléances à la famille du rappeur.

Le rappeur américain qui a expliqué via son communiqué, qu’il se trouvait dans sa loge lorsqu’il a été informé que des coups de couteau avaient été échangés au cours d’une bagarre en coulisse. Snoop Dogg qui a immédiatement quitté les lieux à la suite du drame.

Par Jérémy Renard